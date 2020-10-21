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Мама продавала детские вещи в интернете и едва не стала жертвой мошенников. Вот её история

21 октября 2020 17:38
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Новости Беларуси. Веб-фишинг, или как в Беларуси ведут «рыбалку» на деньги. Свыше 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот одна из историй, как мама двух девочек едва не стала жертвой мошенников.

Мама продавала детские вещи в интернете и едва не стала жертвой мошенников. Вот её история-1

Пора продавать – уже маленькое.

Мама Лена старается одевать своих девчонок – четырехлетнюю Машу и годовалую Катю – как куколок. Правда, в отличие от игрушек дети растут, а вещи остаются невостребованными.

Мама продавала детские вещи в интернете и едва не стала жертвой мошенников. Вот её история-4

Почти новые – они успешно находят других маленьких хозяев на популярных онлайн-площадках. Женщина все сделала, как обычно, но на этот раз ее ждали мошенники.

Мама продавала детские вещи в интернете и едва не стала жертвой мошенников. Вот её история-7

Елена Кукян, жительница Витебска:
В этот раз я продавала довольно-таки неликвидный товар – конверт для коляски. Я его выставила, и практически сразу мне написали в мессенджере. Я еще удивилась: почему не на торговой площадке? И сразу же попросили прислать в Брест почему-то и предложили какую-то доставку.

Я попросила, чтобы мне перезвонили, все-таки разговаривать гораздо удобнее, чем писать сообщения. На что мне ответили, что нет времени.

Если бы я перешла на тот сайт, который мне рекомендовали, я бы лишилась всех своих денег с карты.

Это один из новых сценариев интернет-развода. Возник на фоне пандемии и имеет небелорусскую прописку. Фишинговые технологии мошенников рассчитаны на невнимательность.

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На удочку часто попадаются люди с высшим образованием, руководители. Кого могут обмануть мошенники через интернет?

# Интернет-мошенничество # общество # Кристина Протосовицкая # Елена Кукян # Фотофакт

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