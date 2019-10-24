На участке от Партизанского проспекта до улицы Селицкого изменилось движение транспорта

Новости Беларуси. Теперь при выезде с территории гипермаркета на проспект запрещен поворот налево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также нельзя поворачивать в левую сторону в районе Селицкого, 182, если двигаться к проспекту. Кроме этого, на обозначенном участке изменена дорожная разметка: теперь движение осуществляется по двум полосам, а не одной.