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На участке от Партизанского проспекта до улицы Селицкого изменилось движение транспорта

24 октября 2019 14:54
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Новости Беларуси. Теперь при выезде с территории гипермаркета на проспект запрещен поворот налево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На участке от Партизанского проспекта до улицы Селицкого изменилось движение транспорта-1

Также нельзя поворачивать в левую сторону в районе Селицкого, 182, если двигаться к проспекту. Кроме этого, на обозначенном участке изменена дорожная разметка: теперь движение осуществляется по двум полосам, а не одной.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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