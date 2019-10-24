Трёхметровые золотые люстры и короны.Что ещё сделают с центром Минска. Показываем эскизы
Интернет-СМИ взорвался заголовками вроде этого: «Минчане увидели, каким стал главный проспект без рекламных растяжек. Просят больше не вешать». Эти новости собрали десятки комментариев и за сутки разлетелись по социальным сетям. А ведь самые броские ленты над магистралью исчезли почти три года назад.
Татьяна Калитина, первый заместитель директора КУП «Минскреклама»:
Мне сложно сказать, почему Интернет этим пестрит, потому что реальной рекламы там не было. Есть концепция и сегодня город видит проспект без рекламы для того, чтобы открыть проспект, открыть здания, которые там находятся и для туристов, и для гостей столицы.
Косые взгляды могла словить социальная реклама: анонсы праздников, поздравление белорусов и приветствие делегаций из других стран. Навсегда отказаться от таких растяжек не удастся – заявили в Мингорисполкоме и пообещали, что вешать будут систематизировано. Вывески магазинов и ресторанов – вторая больная тема, с рекламным хаосом на фасадах, памятниках архитектуры, власти борются с 2017.
Армен Сардаров, архитектор, дизайнер:
На нижних этажах мы уберем рекламу и надписи. Единственное, что меня беспокоит – наличие многих надписей на английском языке. Что касается их архитектурного и дизайнерского решения, здесь очень важна композиционная законченность, чтобы они вписывались в то здание, где они устанавливаются.
Осенью главный проспект пережил ретро-апгрейд: старые фонари заменили. Новые повторяют полувековые оригиналы, копии создавали по фотографиям из архивов. Специалисты прошерстили около двух сотен альбомов с эскизами.
Владислав Боев, корреспондент:
Мотив слуцких поясов – изюминка минских фонарей. Самая красивая и в то же время самая тяжёлая деталь. Весит свыше трёхсот килограммов! Чтобы её удержать, опору сделали из сверхпрочного металла.
Вскоре на фонарях появится иллюминация. От площади Независимости до улицы Янки Купалы – трёхметровые золотые люстры.
Площадь Победы украсят световыми факелами и звёздами.
Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:
Отдельно мы выделим мост через реку Свислочь. Там будут так называемые короны и между опорами протянуты растяжки. Это все светодиодное оборудование, соответственно, энергосберегающее.
Армен Сардаров, декан профильного факультета БНТУ, разрабатывает ландшафтную архитектуру. Эксперт заверяет: проект имеет право на жизнь.
Армен Сардаров:
С точки зрения дизайнерского решения здесь много такого, что может присутствовать только к каким-то датам. Мы движемся по тому же пути, что транспаранты. Если мы делаем очень изощрённые светильники, светоиллюминацию на каждом фонаре, мы как бы отвлекаем водителя.
Проспект Независимости – памятник под открытым небом. В 50-ые магистраль утопала в зелени, а машины можно было сосчитать на пальцах обеих рук. Сейчас пробки на главной улице города – дело привычное, население столицы за 70 лет увеличилось в 7 раз, что говорить про магазины, кафе и рестораны с вывесками. Мода на них – тоже веление времени.