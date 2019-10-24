Трёхметровые золотые люстры и короны.Что ещё сделают с центром Минска. Показываем эскизы

Интернет-СМИ взорвался заголовками вроде этого: «Минчане увидели, каким стал главный проспект без рекламных растяжек. Просят больше не вешать». Эти новости собрали десятки комментариев и за сутки разлетелись по социальным сетям. А ведь самые броские ленты над магистралью исчезли почти три года назад.

Татьяна Калитина, первый заместитель директора КУП «Минскреклама»:

Мне сложно сказать, почему Интернет этим пестрит, потому что реальной рекламы там не было. Есть концепция и сегодня город видит проспект без рекламы для того, чтобы открыть проспект, открыть здания, которые там находятся и для туристов, и для гостей столицы.

Косые взгляды могла словить социальная реклама: анонсы праздников, поздравление белорусов и приветствие делегаций из других стран. Навсегда отказаться от таких растяжек не удастся – заявили в Мингорисполкоме и пообещали, что вешать будут систематизировано. Вывески магазинов и ресторанов – вторая больная тема, с рекламным хаосом на фасадах, памятниках архитектуры, власти борются с 2017.

Армен Сардаров, архитектор, дизайнер:

На нижних этажах мы уберем рекламу и надписи. Единственное, что меня беспокоит – наличие многих надписей на английском языке. Что касается их архитектурного и дизайнерского решения, здесь очень важна композиционная законченность, чтобы они вписывались в то здание, где они устанавливаются.

Осенью главный проспект пережил ретро-апгрейд: старые фонари заменили. Новые повторяют полувековые оригиналы, копии создавали по фотографиям из архивов. Специалисты прошерстили около двух сотен альбомов с эскизами.

Владислав Боев, корреспондент:

Мотив слуцких поясов – изюминка минских фонарей. Самая красивая и в то же время самая тяжёлая деталь. Весит свыше трёхсот килограммов! Чтобы её удержать, опору сделали из сверхпрочного металла.

Вскоре на фонарях появится иллюминация. От площади Независимости до улицы Янки Купалы – трёхметровые золотые люстры.

Площадь Победы украсят световыми факелами и звёздами.

Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:

Отдельно мы выделим мост через реку Свислочь. Там будут так называемые короны и между опорами протянуты растяжки. Это все светодиодное оборудование, соответственно, энергосберегающее.

Армен Сардаров, декан профильного факультета БНТУ, разрабатывает ландшафтную архитектуру. Эксперт заверяет: проект имеет право на жизнь. Армен Сардаров:

С точки зрения дизайнерского решения здесь много такого, что может присутствовать только к каким-то датам. Мы движемся по тому же пути, что транспаранты. Если мы делаем очень изощрённые светильники, светоиллюминацию на каждом фонаре, мы как бы отвлекаем водителя.