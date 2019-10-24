Грязная даже после фильтра. Жители Лошицы второй месяц страдают от плохой воды

Новости Беларуси. В микрорайоне Лошица-9 проводится промывка наружных и внутренних сетей водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже второй месяц из водопроводных кранов жильцов периодически течет грязная вода, в особенности после шести вечера. Накопившийся осадок в раковинах и ваннах можно заметить невооруженным взглядом.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:

Причины мы сейчас устанавливаем и работаем совместно с жилищными службами. Практически каждый день, два раза в день выезжаем на отборы в микрорайон. Это и на вводе в жилой дом, и контролируем качество воды в нашей контрольной точке – районной повысительной насосной станции Лошица.

Жители дома № 3 на улице Пташука буквально каждый день делятся фото и видео о состоянии воды. Страдает и дорогая бытовая техника.

Надежда Терех, председатель правления дома № 3 товарищества собственников:

У нас у многих людей стоят и посудомоечные машины, и стиральным машинам это не на пользу идет. Потому что даже когда у человека входной фильтр стоит какой-то свой, поставленный внутри квартиры, все равно даже после фильтра люди показывают грязную воду. Внутри дома делали промывку системы. На какое-то время наступало улучшение, но потом все возвращалось.