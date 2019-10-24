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Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?

24 октября 2019 08:03
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Новости Беларуси. Жители одного из районов Орши обеспокоены судьбой местного парка. Со временем он пришел в запустение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые с просьбой обратить внимание на проблему оршанцы обратились к местной власти четыре года назад. В последний раз этой весной – коллективное письмо подписали более 600 человек. В итоге, скамейки подремонтировали и покрасили, бурьян скосили и даже спилили часть аварийных деревьев. Правда, пока они так и лежат в парке.

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-1

Владимир Захаренков, житель Орши:
Этот парк я помню с самого раннего детства, когда здесь была масса народу. Здесь были все условия для того, чтобы можно было отдохнуть молодежи, пожилым, детям. Здесь находились и качели, и аттракционы.

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-4

Роман Саможенов, генеральный директор КУП «Оршакомхоз»:
Начало работ мы планируем в апреле, если все нормально будет по погодным условиям, начнем какие-то работы производить. В первую очередь, входная группа – асфальт и детское игровое оборудование. Будут выполнены работы по восстановлению этой аллеи, будем полностью перекладывать бортовой камень с асфальтобетонным покрытием.

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-7

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-9

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-11

Навести порядок обязуется новый хозяин парка – с 2019 года это спецавтобаза. К слову, в ближайший выходной в Орше планируют провести районный субботник, и парк льнокомбината станет одним из центральных мест. Сюда намерены прийти представители власти, работники ЖКХ, молодежь. И, конечно, сами жители микрорайона, которые так горячо отстаивают любимый сквер.

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-14

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-16

Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?-18

# Парки # общество # Владимир Захаренков # Роман Саможенов # Фотофакт

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