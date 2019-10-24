Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?

Новости Беларуси. Жители одного из районов Орши обеспокоены судьбой местного парка. Со временем он пришел в запустение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые с просьбой обратить внимание на проблему оршанцы обратились к местной власти четыре года назад. В последний раз этой весной – коллективное письмо подписали более 600 человек. В итоге, скамейки подремонтировали и покрасили, бурьян скосили и даже спилили часть аварийных деревьев. Правда, пока они так и лежат в парке.