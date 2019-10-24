Раньше это было популярное место отдыха, теперь пришёл в запустение. Когда отреставрируют парк льнокомбината в Орше?
Новости Беларуси. Жители одного из районов Орши обеспокоены судьбой местного парка. Со временем он пришел в запустение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые с просьбой обратить внимание на проблему оршанцы обратились к местной власти четыре года назад. В последний раз этой весной – коллективное письмо подписали более 600 человек. В итоге, скамейки подремонтировали и покрасили, бурьян скосили и даже спилили часть аварийных деревьев. Правда, пока они так и лежат в парке.
Владимир Захаренков, житель Орши:
Этот парк я помню с самого раннего детства, когда здесь была масса народу. Здесь были все условия для того, чтобы можно было отдохнуть молодежи, пожилым, детям. Здесь находились и качели, и аттракционы.
Роман Саможенов, генеральный директор КУП «Оршакомхоз»:
Начало работ мы планируем в апреле, если все нормально будет по погодным условиям, начнем какие-то работы производить. В первую очередь, входная группа – асфальт и детское игровое оборудование. Будут выполнены работы по восстановлению этой аллеи, будем полностью перекладывать бортовой камень с асфальтобетонным покрытием.
Навести порядок обязуется новый хозяин парка – с 2019 года это спецавтобаза. К слову, в ближайший выходной в Орше планируют провести районный субботник, и парк льнокомбината станет одним из центральных мест. Сюда намерены прийти представители власти, работники ЖКХ, молодежь. И, конечно, сами жители микрорайона, которые так горячо отстаивают любимый сквер.