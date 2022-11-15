На тройню умножай пособие на три. На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи?

Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Лично я на каждом шагу сталкиваюсь с тем, что все время для многодетных есть какие-то льготы – это оплата детского сада 50 %, дети в школе питаются бесплатно, оплата коммунальных платежей, сейчас подходит время платить налоги.

Татьяна Левковец, мама пятерых детей, награждена орденом Матери:

Коммунальных – как обычно. Немножечко все есть. Наталья Надольская:

Да, возможно, нет каких-то глобальных, но в каждой отрасли, в коммунальной или это школа, детский сад – везде есть льготы. Татьяна Левковец:

В школе у нас есть бесплатное питание – ребенок ходит отдельно и один, и второй. В саду оплата 50 %. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ирина, сегодня насколько для вас ощутима помощь государства многодетным семьям?