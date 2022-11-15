На тройню умножай пособие на три. На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи?
Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Лично я на каждом шагу сталкиваюсь с тем, что все время для многодетных есть какие-то льготы – это оплата детского сада 50 %, дети в школе питаются бесплатно, оплата коммунальных платежей, сейчас подходит время платить налоги.
Татьяна Левковец, мама пятерых детей, награждена орденом Матери:
Коммунальных – как обычно. Немножечко все есть.
Наталья Надольская:
Да, возможно, нет каких-то глобальных, но в каждой отрасли, в коммунальной или это школа, детский сад – везде есть льготы.
Татьяна Левковец:
В школе у нас есть бесплатное питание – ребенок ходит отдельно и один, и второй. В саду оплата 50 %.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ирина, сегодня насколько для вас ощутима помощь государства многодетным семьям?
Ирина Гормаш, многодетная мама:
Это сложный вопрос на самом деле, потому что основная помощь идет после рождения детей – то, что получают абсолютно все мамы в Беларуси, вне зависимости от того, сколько деток они родили. Это большая сумма – на тройню сразу умножай пособие на три. Выплаты по беременности и родам тоже умножаются на три, поэтому это значимо. Сейчас мы пользуемся 50%-ной оплатой садика. Раз трое деток посещают, то это где-то 160-170 рублей за троих я плачу. 50 % оплата учебников, то есть экономия 4 рубля за учебники в год.
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