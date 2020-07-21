И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Новости Беларуси. Чем еще сегодня богаты недра Беларуси? Рассказали в проекте «Сделано».

Песок. Разведанных запасов – на поколения вперед. Беларусь в пятерке мировых лидеров по добыче торфа. Питьевой воды в стране безмерное количество.

Хорошая сырьевая база и для цементной отрасли: геологи разведали новые месторождения меловых пород. Не прекращаются поиски черного золота.

Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:

Работа нашего предприятия в 2020 году характеризуется траекторией хорошего роста. Свидетельством тому является открытие сразу трех новых месторождений. Если брать такие составляющие успеха, как строительство скважин, то ожидаемые объемы бурения составят цифру порядка 170 тысяч метров проходки, что в три раза больше, чем наша компания бурила, например, в 2000 году.

Обнаружен новый приток нефти под Светлогорском. На Речицком месторождении пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин. В историю попали также Хойники.

Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:

Из новых скважин мы впервые в прошлом году добыли более 100 тысяч тонн нефти. То есть это те скважины, которые пробурены именно в текущем году. Это труд людей, техника и технологии, которые мы сегодня применяем в этом процессе.

Разведаны горючие сланцы, бурые угли, железные руды, гипс, промышленные воды и еще с десяток полезных ископаемых, включая золото.