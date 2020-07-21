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И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

21 июля 2020 17:45
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Новости Беларуси. Чем еще сегодня богаты недра Беларуси? Рассказали в проекте «Сделано».

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-1

Песок. Разведанных запасов – на поколения вперед. Беларусь в пятерке мировых лидеров по добыче торфа. Питьевой воды в стране безмерное количество.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-4

Хорошая сырьевая база и для цементной отрасли: геологи разведали новые месторождения меловых пород. Не прекращаются поиски черного золота.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-7

Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:
Работа нашего предприятия в 2020 году характеризуется траекторией хорошего роста. Свидетельством тому является открытие сразу трех новых месторождений. Если брать такие составляющие успеха, как строительство скважин, то ожидаемые объемы бурения составят цифру порядка 170 тысяч метров проходки, что в три раза больше, чем наша компания бурила, например, в 2000 году. 

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-10

Обнаружен новый приток нефти под Светлогорском. На Речицком месторождении пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин. В историю попали также Хойники.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-13

Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:
Из новых скважин мы впервые в прошлом году добыли более 100 тысяч тонн нефти. То есть это те скважины, которые пробурены именно в текущем году. Это труд людей, техника и технологии, которые мы сегодня применяем в этом процессе.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-16

Разведаны горючие сланцы, бурые угли, железные руды, гипс, промышленные воды и еще с десяток полезных ископаемых, включая золото.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси-19

Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.

# Полезные ископаемые в Беларуси # общество # Александр Ляхов # Фотофакт

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