«Оставаться интересными читателю». Главная молодёжная газета Беларуси «Знамя Юности» отмечает 80-летие

Новости Беларуси. 9 апреля коллектив редакции пришли поздравить друзья и коллеги по творческому цеху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители власти наградили лучших.

Репортерский коллектив газеты – это молодые журналисты. Задача перед ними стоит сегодня непростая: удержать самого взыскательного и требовательного читателя – молодежь. Это во многом определяет содержание и формат работы коллектива.

Николай Мачекин, главный редактор газеты «Знамя Юности»:

Оставаться интересными читателю, в первую очередь. Правду сказали, что молодежная аудитория – самая капризная, самая требовательная. Сегодня нам это как-то удается.

Это молодой талантливый коллектив, благодаря которому, наверное, сегодня «Знамя Юности» имеет то лицо, которое имеет. А иначе не может быть, потому что, еще раз повторюсь, ее делают молодые и талантливые.

Издание ведет свою летопись с 1938 года, и нужно отметить, что все это время выходит в печать без перерыва. Корреспонденты газеты работали даже в годы Великой Отечественной войны, выпуская свои материалы на листовках.

В 80-е газета «Знамя юности» считалась одним из самых популярных изданий в стране: тираж достигал почти 900 тысяч экземпляров. Газета и сегодня стремится не терять своей популярности и удерживать читателя.