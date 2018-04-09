Отсутствие спасательных жилетов и техосмотра. Как в Беларуси обеспечивают безопасность эксплуатации маломерных судов?

Новости Беларуси. О безопасности водных прогулок на маломерных судах говорили 9 апреля в Мингорисполкоме. Здесь уверены, что индивидуальным предпринимателям необходимо сообщать о регистрации катамаранов и лодок в инспекцию по маломерным судам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спуск на воду все-таки опасное занятие. У пунктов проката летом выстраиваются огромные очереди любителей водных прогулок. Однако не все владельцы соблюдают технику безопасности. Самые распространенные нарушения – отсутствие спасательных жилетов и техосмотра судна.