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Отсутствие спасательных жилетов и техосмотра. Как в Беларуси обеспечивают безопасность эксплуатации маломерных судов?

09 апреля 2018 11:08
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Новости Беларуси. О безопасности водных прогулок на маломерных судах говорили 9 апреля в Мингорисполкоме. Здесь уверены, что индивидуальным предпринимателям необходимо сообщать о регистрации катамаранов и лодок в инспекцию по маломерным судам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спуск на воду все-таки опасное занятие. У пунктов проката летом выстраиваются огромные очереди любителей водных прогулок. Однако не все владельцы соблюдают технику безопасности. Самые распространенные нарушения – отсутствие спасательных жилетов и техосмотра судна.

Отсутствие спасательных жилетов и техосмотра. Как в Беларуси обеспечивают безопасность эксплуатации маломерных судов? -1

Дмитрий Матвеев, начальник Государственной инспекции по маломерным судам Минской области:
Юридическое лицо обращается с заявлением на выдачу разрешения на открытие пункта проката. При согласовании с ГИМСом получает полный блок полезной информации – это меры безопасности, правила эксплуатации и полный спектр требований, которые обеспечат безопасную эксплуатацию маломерных судов.

Отметим, что за 2017 год таких нарушений было немного. А вот численность маломерных судов растет. Всего по стране зарегистрировано более 140 тысяч катамаранов и лодок.

# общество # Фотофакт # Правила безопасности # Дмитрий Матвеев

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