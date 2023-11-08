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Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса

08 ноября 2023 14:15
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Окраина Горловки, район шахты 6-7 (ДНР). 30 октября 2023 года. В дом Виталия было прямое попадание «Градов». Дом выгорел дотла. Месяц назад Виталий попросил вывезти жену с детьми в Беларусь, на острый период спрятать от снайперов, «Градов», «кассет», «Хаймарсов».

Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса-1

Не знаю, почему говорят, что это такой город суетный. Мне он больше напоминает уютный, домашний городок. Машины не очень быстро едут, не так уж их много. Никто никуда не бежит, нет спешки. У нас мало населенный город, но все стараются как молния проскочить. Здесь идешь и наслаждаешься.

«Не передать словами встречу с этими людьми». Фонд Талая организовал отдых в Беларуси для семьи из Горловки – подробности здесь.

Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса-4

Дети хохотали, болтали без умолку. Радовалась их мама, записывала для папы видео… А на следующий день их дом на окраине Горловки сгорел. Виталий спал на кухне возле печки. «Град» ударил в комнаты. В одной обычно спит дочка, в другой – сын. Если бы мама и дети не оказались в Минске, мы бы ехали на похороны, но случилось чудо. Все живы. Сейчас Виталий ходит по пепелищу и не понимает, как быть дальше.

Подробности в «Специальном репортаже» Людмилы Гладкой на СТВ.

# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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