Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса

Окраина Горловки, район шахты 6-7 (ДНР). 30 октября 2023 года. В дом Виталия было прямое попадание «Градов». Дом выгорел дотла. Месяц назад Виталий попросил вывезти жену с детьми в Беларусь, на острый период спрятать от снайперов, «Градов», «кассет», «Хаймарсов».

Не знаю, почему говорят, что это такой город суетный. Мне он больше напоминает уютный, домашний городок. Машины не очень быстро едут, не так уж их много. Никто никуда не бежит, нет спешки. У нас мало населенный город, но все стараются как молния проскочить. Здесь идешь и наслаждаешься. «Не передать словами встречу с этими людьми». Фонд Талая организовал отдых в Беларуси для семьи из Горловки – подробности здесь.