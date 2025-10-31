Лукашенко в Березинском заповеднике: какого чёрта мы этих европейцев оздоровляем? Этого нигде нет уже!

Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо понимать, вся эта красота – в сердце заповедника. В Беларуси по концентрации таких столько, сколько ни у одних соседей не найдется. Нашу страну называют легкими Европы, которыми старушка безвозмездно пользуется и периодически пытается перекрыть поступление кислорода в наш живой организм. И тут впору задаться вопросом, а с умом ли мы подходим к своему богатству?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня лечу над этим заповедником (я по этому маршруту уже давно не летал) и думаю: какого черта мы этих европейцев оздоровляем? У нас же 10 миллионов человек не живет. 10 миллионов! Такая территория: болота, леса. А это что? Кислород. Мы кому это дарим? Этим вонючим, грубо говоря, европейцам, которые нас душат каждый день? И подумал о том, может, не в нашу жизнь, а у них, у детей наших, оценят, что такое Беларусь. И платить будут за это нам. За то, что мы это сберегли все. Найди еще где-то, кроме России. Но в России людей...

В Европе нет. Европу загадили. А у нас «Сардэчна запрашаем» фотография. Картинка сверху. Видишь лес? Красота. Этого нигде нет уже. А нас душат за это. Поэтому мы должны работать и для себя. Даже там, как ты говоришь, где запрещено. Я вспоминаю Трампа. Знаешь, такое наивное выступление, не для главы государства. Но он в корень зрит. Бурите, детки, бурите! Нужна нам нефть – бурите! А там тоже нельзя. Нельзя, заповедный край и прочее. А сейчас набурили природного газа и нефти столько, что девать некуда в Америке. Ведущая страна. Они начали всех душить, чтобы весь мир у них покупал эту нефть. Не у России, а у них. А мы «зеленую экономику», еще что-то. В Европе попридумывали и начинают крутить.