«На связи мы с волонтёрскими организациями ДНР». Как белорусы могут помочь жителям Донбасса?

Сергей Лущ, общественный деятель:

Да, продолжаем нашу акцию. Совершенно трогательный момент. Женщина пришла к нам в штаб акции, который находится на ул. Советсткой, 2. Переходите, кстати, по QR-коду, там написано, где можно передать вещи, если у вас есть такая возможность, можно сделать пожертвования. Сейчас мы комплектуем очередной груз. Это и медикаменты, перевязочные материалы. Я начал с того, что пришла женщина и говорит: сама пошила для бойцов белье. И эту коробку от души человек передает, очень трогательно это. И многие наши граждане не остаются безучастными. Хочу поблагодарить и Белорусский союз женщин, и ветеранские организации силовых ведомств, потому что они оказывают поддержку, взаимодействуют с нами. Это очень важно. Кто сталкивался с работой гуманитарных миссий, тот знает, что это всегда и в организационном плане сложно. Конечно, это замечательная команда. Наши с вами обычные, простые граждане готовы и сопровождают груз, едут на территорию, в сложные регионы. Готовим пакеты с адресной помощью в труднодоступные места, где идут обстрелы и боевые действия. На связи мы с волонтерскими организациями ДНР. Не буду раскрывать весь маршрут, но к деткам заедем, привезем им сладкие какие-то подарки, потому что ну хотя бы немножко частичку счастья.

Алексей Талай огромную работу проделал, колоссальный труд делает в рамках своей работы, фонда Алексея Талая. Привозит и деток на оздоровление сюда. Это тоже очень важно. Важно и для нас выстраивать коммуникацию, общение с новыми регионами РФ. Вот так по обмену на одной из наших встреч мы пообещали ребятам из Луганска и Донецка, что они обязательно приедут к нам в Беларусь. Это представители молодежных, общественных организаций. Им тоже важно сменить атмосферу, разгрузиться, пообщаться со сверстниками. Для нас это колоссальный опыт. Потому что реализовывать там проекты молодежные, заниматься молодежной политикой. И вообще это совершенно иная специфика, совершенно иные условия.