«На свою клубнику цена гораздо выше». Сколько в этом сезоне будет стоить ягода?

Новости Беларуси. В Беларуси ягодные фермеры уже приступили к сбору урожая. В продаже появилась первая отечественная клубника. Цена пока кусается. Больше 20 рублей от поля и порядка 30 – на рынке. С приходом тепла котировки пойдут вниз. Хотя холодная весна и затянула на порядочные две недели выход белорусской клубники в свет. Но спасение от капризов погоды фермеры видят в теплицах, где для этой ягоды можно создать практически идеальные условия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Клубника требует единовременных немалых вложений: от саженцев до удобрений. Сезон короткий, а в пик цена падает в подвал. Более половины клубники в Беларуси по-прежнему собирают со сплошных «ковровых» полей, а ведь технологии позволяют получить больше. Друзья-партнеры из Лунинецкого района – ягодной Мекки Беларуси – в этом убедились на своем опыте. Пока родители работают по старинке, парни на своих площадях собрали тройной урожай. Их клубника под пленкой. В помощь и клубничное джакузи с капельным поливом.

Евгений Корчевский, владелец личного подсобного хозяйства:

Видели, что растение при поливе холодной водой со скважины начинает болеть. Поэтому со временем пришли к такой технологии. Приходится внедрять технологии в плане опрыскивания, прополок, поливов – уходить от ручного труда.

При нехватке земли, а она налицо, нужно эффективнее использовать гектар. Диким способом в Лунинецком районе выращивают до 80 % фермеров и получают лишь треть от потенциального урожая, шаг в сторону технологий – это вложения и риски. Но фермер Александр Туркевич уверен – оправданные. Тем более саженцы высокого качества в Беларуси выращивают. Возле деревни Дворец есть свое фермерское хозяйство с питомником и биотехнологическим центром, где сотни сортов ягод адаптируют к климатическим условиям Беларуси, южной и средней полосы России.

Александр Туркевич, владелец личного подсобного хозяйства:

Зона рискованного земледелия. Заморозки, стихийные бедствия. Буквально 3-4 дня назад в деревне Межлесье был град, засыпало всю землю. Для растения это огромный стресс. Попытка перейти к экологически чистому продукту. Закрытый грунт – это возможно, открытый – нереально. Опытные фермеры уже давно ощутили разницу в спросе между фермерской и любительской клубникой. Да и потребитель не глуп. Вопрос уже давно не в количестве, а в качестве.

Александр Туркевич:

На свою клубнику цена гораздо выше, чем на привозную. Белорусская клубника и Краснодарская по сравнению с греческой гораздо вкуснее. В прошлом году как делали предприниматели? Они греческую выдавали за белорусскую. Пересыпали в ящики и продавали под видом белорусской. Ягодные тренды смещаются. Цена в Европе на ежевику примерно в два раза выше, чем на голубику. Витаминный рай – самая крупная ежевичная плантация Беларуси тоже находится в Лунинецком районе. По площади чуть больше трех стадионов «Динамо».

Николай Демидович, заместитель директора предприятия:

В прошлом году все вымерзло. Полностью. Так что у нас был серьезный убыток. Но в этом году надеемся, что будет лучше. Рынок разнообразный. И торговые сети Беларуси, и заморозка, и Россия. Вопрос сбыта не стоит.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пока одни довольствуются цветочками, другие уже продают ягодки. Первая цена на белорусскую клубнику составляла более 20 рублей. Это большой труд, но оно того стоило. Красная, спелая, ароматная, ни с чем не сравнится. Журналистский поиск первой белорусской ягоды привел к Дмитрию Максимовичу. Парень с двумя высшими образованиями в один момент променял офисную жизнь на фермерскую. Ультраранний сорт и каркасный подход победил непростой климат.

Дмитрий Максимович, владелец личного подсобного хозяйства:

В Минске, когда была здесь 20 рублей, в Минске была 35 на Комаровке первая. Там тоже была только у одних людей. А теперь 22 рубля цена стоит. Быстро и стремительно падает, и появляется все больше.