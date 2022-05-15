«Люди и серьёзно занимаются». Почему в этом сезоне белорусская клубника будет продаваться лучше?

Новости Беларуси. В Беларуси ягодные фермеры уже приступили к сбору урожая. В продаже появилась первая отечественная клубника. Цена пока кусается. Больше 20 рублей от поля и порядка 30 – на рынке. С приходом тепла котировки пойдут вниз. Хотя холодная весна и затянула на порядочные две недели выход белорусской клубники в свет. Но спасение от капризов погоды фермеры видят в теплицах, где для этой ягоды можно создать практически идеальные условия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так сможем ли мы подвинуть иностранную ягоду и что будет со своей? В клубничную Мекку Беларуси отправилась Кристина Протосовицкая.

На рынок местный повезу, уже на следующей неделе будем пробовать собирать.

А ведь с такой легкостью рассуждать еще даже неделю назад фермерам было не под силу. Холодная весна – угроза всему раннему урожаю. Круглосуточно на клубничной вахте, чтобы нежный цветок не прихватили ночные полесские заморозки. Пинский фермер Григорий Потапчук сперва возил ягоды из Польши, а в 2014-м посадил свой первый гектар. Сегодня у него клубничные монополя и более двух десятков теплиц – защита от локального климата. Именно он и определяет здесь земледелие.

Григорий Потапчук, глава фермерского хозяйства:

Я после прошлого сезона потихоньку закупил и удобрения, и средства защиты растений, хозяйство в этом году будет работать за счет прошлого года. В следующем году будет видно.

В первой цене клубники белорусские фермеры отталкиваются от импорта. Если турецкая на уровне 25 рублей, к ней и приценятся. А дальше – сезонное свободное падение.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Белорусская клубника первая, но тепличная. Опередить на рынках европейскую – греческую или турецкую – дать свой родной вкус и объем. Ставки на этот сезон высокие. Разрушенная логистика и сбежавшие партнеры, кажется, сами обстоятельства дают фору белорусским фермерам. И в этом случае главное – не прогадать.