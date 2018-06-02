Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 июня на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне ответственности подразделения – больше 350 километров границы с Польшей и Украиной, действуют шесть автомобильных и пять железнодорожных пунктов пропуска.

О состоянии дел на этом большом участке границы доложили главе государства. Александр Лукашенко посетил учебные классы одного из подразделений Института, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Созданные в условиях гражданской войны и вооруженной иностранной интервенции, пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной. Мы с благодарностью, глубоким уважением помним всех, кто не жалея сил, жизни охранял рубежи нашей Отчизны. Кому как не вам знать, насколько важно сохранить мир на родной земле. К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и самое страшное – непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе.