Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»
Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 июня на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зоне ответственности подразделения – больше 350 километров границы с Польшей и Украиной, действуют шесть автомобильных и пять железнодорожных пунктов пропуска.
О состоянии дел на этом большом участке границы доложили главе государства. Александр Лукашенко посетил учебные классы одного из подразделений Института, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созданные в условиях гражданской войны и вооруженной иностранной интервенции, пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной. Мы с благодарностью, глубоким уважением помним всех, кто не жалея сил, жизни охранял рубежи нашей Отчизны. Кому как не вам знать, насколько важно сохранить мир на родной земле. К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и самое страшное – непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе.
Непростая международная обстановка, опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Для повышений боеспособности, мобильности погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава. Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности.
Личный состав Брестской пограничной группы и курсанты Института торжественным маршем прошли по плацу. После чего Президент пообщался с ветеранами службы и кадетами.
Далее глава государства направился к прилегающей границе Брестской крепости. Президент возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память павших в Великой Отечественной.