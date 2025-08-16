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В Мадриде +39, в Москве +21. Погода в Европе

16 августа 2025 16:45
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В Мадриде +39, в Москве +21. Погода в Европе-1

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха +30. В Вене +28. В Риме облачно с прояснениями и +32. В Мадриде столбики термометров покажут +39 и без осадков.

В Софии малооблачно и +28, без осадков. В турецкой столице до +33 и также без осадков. В Афинах +33.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +18, без существенных осадков. В Вильнюсе +19, возможен кратковременный дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +24, без существенных осадков.

+25 в Киеве с кратковременным дождем и грозами. В столице России небольшой дождь и +21.

# Погода

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