В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, вслед за которыми в страну начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Ночью, местами днем на большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах – грозы.

Температура воздуха ночью понизится от +16 по юго-востоку до +7 по северо-западу. Максимальная днем не превысит +14...+21. По югу ожидается +22...+25 градусов.

На предстоящей неделе в целом ожидается преобладание пониженного температурного режима. В середине недели ожидаются дожди разной интенсивности. Преимущественно в дневные часы есть вероятность гроз и порывистого ветра.

Подробный прогноз по областям страны: