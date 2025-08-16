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В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы

16 августа 2025 16:50
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-2

В начале недели погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, вслед за которыми в страну начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Ночью, местами днем на большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах – грозы. 

Температура воздуха ночью понизится от +16 по юго-востоку до +7 по северо-западу. Максимальная днем не превысит +14...+21. По югу ожидается +22...+25 градусов. 

На предстоящей неделе в целом ожидается преобладание пониженного температурного режима. В середине недели ожидаются дожди разной интенсивности. Преимущественно в дневные часы есть вероятность гроз и порывистого ветра.

Подробный прогноз по областям страны:

В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-4
В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-5
В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-6
В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-7
В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-8
В Беларуси похолодает – синоптики прогнозируют дожди и грозы-9
# Погода в Беларуси

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