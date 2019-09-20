Что происходит за кулисами судебного процесса и какова роль арбитров в решении споров? Международный форум юристов проходит в Минске

Новости Беларуси. Что происходит за кулисами судебного процесса и какова роль арбитров в спорах между инвесторами и государством? Этим и другим вопросам посвящен форум лучших юристов Восточной Европы, который открылся в Минске 20 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специфика дел в международном арбитраже – полная конфиденциальность, а для публикации решений в СМИ необходимо согласие обеих сторон конфликта. И потому открытый диалог в рамках форума, обмен мнениями и обнародование пикантных деталей различных дел (в 2019 году, в частности, раскроют нюансы одного из нашумевших дел Газпрома) вызывает неподдельный интерес у профессионалов.

Дэвид Голдберг, член правления Лондонского Международного Арбитражного суда (LCIA): Принципиально мне кажется, что это конкуренция в том, чтобы повысить уровень сообщества, обсудить конкретные примеры без упоминания сторон, как лучше действовать в той или иной ситуации. И самое главное, каково влияние Арбитража на этот регион: что здесь может сделать Арбитраж для улучшения качества юридической профессии, для повышения экономики?

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Тот обмен информацией, который происходит на подобных площадках, очень полезен и дает специалистам много поводов для размышлений и использования этого в своей каждодневной работе.

Четвертый по счету международный форум в Минске продлится два дня. В 2019 году он собрал более 200 игроков высшей юридической лиги – это не только судьи, но и представители международных юрфирм, а также корпоративные специалисты.