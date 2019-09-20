«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой

Новости Беларуси. Сохранить память о каждом. В Речицком районе проходит патриотическая акция «Во славу общей Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая мировая война унесла жизни 54 миллионов человек, в том числе более 3 миллионов белорусов. Только на территории Речицкого района находится 110 захоронений: братские и индивидуальные могилы защитников Отечества, а также могилы жертв фашизма. Капсулу с землей с каждого из этих захоронений запечатали в Речице.

Сергей Плесский, военный комиссар Речицкого и Лоевского районов:

Была вовлечена молодежь, чтобы напомнить и не терялась память о воинах, которые защищали нашу Родину. Обошли все братские могилы в каждом сельском совете. Около 500-600 человек было захоронено.

Земля с каждого из тысяч захоронений, находящихся на территории нашей страны, будет доставлена в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.