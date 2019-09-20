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«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой

20 сентября 2019 13:12
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Новости Беларуси. Сохранить память о каждом. В Речицком районе проходит патриотическая акция «Во славу общей Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-1

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-3

Вторая мировая война унесла жизни 54 миллионов человек, в том числе более 3 миллионов белорусов. Только на территории Речицкого района находится 110 захоронений: братские и индивидуальные могилы защитников Отечества, а также могилы жертв фашизма. Капсулу с землей с каждого из этих захоронений запечатали в Речице.

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-6

Сергей Плесский, военный комиссар Речицкого и Лоевского районов:
Была вовлечена молодежь, чтобы напомнить и не терялась память о воинах, которые защищали нашу Родину. Обошли все братские могилы в каждом сельском совете. Около 500-600 человек было захоронено.

Земля с каждого из тысяч захоронений, находящихся на территории нашей страны, будет доставлена в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-9

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-11

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-13

«Чтобы не терялась память». В Речице запечатали капсулу с землёй из мест воинских захоронений времён Второй мировой-15

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Плесский # Фотофакт

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