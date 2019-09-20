Добавят места зарядок для сигвеев и гироскутеров. Где ещё в Минске установят «умные» остановки?

Чем богата новая интерактивная остановка в самом сердце столицы, рассказываем в программе «Минск и минчане». Уникальная не только для Беларуси, но и Европы, она совместила в себе все, что так необходимо современному человеку.

Такое необычное архитектурное решение – часть одного большого инновационного проекта «Код города», который берет свое начало в 2016 году.

4 года назад команда энтузиастов своими силами построила в Гомеле первую в республике умную остановку на солнечных панелях. Теперь хай-тек добрался до столицы. Около станции метро «Немига» на сорока квадратных метрах расположились два объемных крыла и центральный крытый павильон для зон автоматизированной торговли. Горячий чай и кофе в любое время суток – разве не мечта?

Андрей Сущеня, руководитель проекта «Код города»:

Установлен датчик освещенности, который получает информацию от астрологического времени. После уборки мы сделаем идентификацию мест, и здесь будет модуль зарядки. Модуль вызова такси: 12-дюймовый монитор. Здесь у нас будет располагаться один из операторов.

Идеальное решение банковских вопросов, не отходя от кассы! Новенький инфокиоск и терминал безналичных платежей не только упростит процесс оплаты необходимых услуг, но и сэкономит личное время жителей и гостей столицы.

Юрий Карпицкий, начальник управления маркетинга и общественных связей банка-партнера:

Мы очень рады поздравить наших горожан и всех гостей с такой остановкой. Мы верим в наших партнеров и надеемся, что такие объекты будут появляться в городе и впредь. Современные банкоматы позволяют делать снятие наличных, различные платежи и в каких-то случаях переводы. Эти функции будут доступны в устройствах, которые стоят на умной остановке.

Место ожидания в буквальном смысле превратилось в интерактивный центр!

Андрей Сущеня:

Если инвалид на остановке – нажимается кнопка, зажигается табло. И подъезжающий транспорт видит, что на остановке есть инвалид и обеспечивает комфортную посадку пассажира в общественный транспорт.

Корпус павильона оборудован несколькими экранами с полезной для горожан информацией: расписание транспорта, погода, курс валют, в то время как интерактивная карта дает наглядное представление о реальном мире.

Используя геоданные объектов, она позволяет найти пункт назначения в считанные секунды. Жители и гости столицы могут передвигать, увеличивать масштаб изображения и, наконец, строить собственный маршрут.

Андрей Сущеня:

Проект процентов на 90 состоит из продукции белорусских производителей. Порядка 100 объектов в Минске планируется установить. Сейчас уже выбраны места в Заводском районе.

13 камер видеонаблюдения в режиме онлайн, тревожные кнопки для экстренной связи с милицией или МЧС и, наконец, прочный антивандальный корпус умной остановки. Архитекторы уверяют: беспокоиться о безопасности не стоит.

Опробовать новинку минчане смогли уже в эту пятницу. 13 сентября прошло торжественное открытие самой креативной остановки столицы. Долгие месяцы работы прошли не зря.

Минчане:

– Проходили мимо, обратили внимание. Решили попробовать посмотреть, что здесь происходит.

– Нам нравится USB точно! Это очень клёво и удобно.

– Приятно, уютно.

– Мне кажется, это отличный подарок ко Дню города. Красивая остановка.

– Да!