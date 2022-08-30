«Можем этими скважинами руководить». Как на неперспективном месторождении нефти в Речице используют ИИ

Второй год здесь создают цифровые двойники скважин, которые работают в автоматическом режиме. Благодаря современной системе, онлайн можно отслеживать динамику изменения параметров, быстро реагировать на внештатные ситуации и минимизировать потери при добыче нефти.

Василий Фролов, заместитель начальника – главный инженер речицкого предприятия по добыче нефти и газа:

Если раньше, несколько лет назад, рабочие-операторы приезжали на скважину и снимали вручную все параметры, то сейчас эта информация поступает в автоматическом режиме сюда, в центральную инженерно-техническую службу и обрабатывается. Сейчас мы можем не только контролировать все параметры, мы можем этими скважинами руководить: запускать, останавливать насосы, планировать все вопросы, связанные с добычей и перекачкой нефти.