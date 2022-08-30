«Можем этими скважинами руководить». Как на неперспективном месторождении нефти в Речице используют ИИ

Новости Беларуси. Тренд на цифровизацию. На Речицком месторождении реализуют пилотный проект – искусственный интеллект помогает нефтяникам контролировать процесс добычи черного золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тренд на цифровизацию. На Речицком месторождении реализуют пилотный проект – искусственный интеллект помогает нефтяникам контролировать процесс добычи черного золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год здесь создают цифровые двойники скважин, которые работают в автоматическом режиме. Благодаря современной системе, онлайн можно отслеживать динамику изменения параметров, быстро реагировать на внештатные ситуации и минимизировать потери при добыче нефти.
Василий Фролов, заместитель начальника – главный инженер речицкого предприятия по добыче нефти и газа:
Если раньше, несколько лет назад, рабочие-операторы приезжали на скважину и снимали вручную все параметры, то сейчас эта информация поступает в автоматическом режиме сюда, в центральную инженерно-техническую службу и обрабатывается. Сейчас мы можем не только контролировать все параметры, мы можем этими скважинами руководить: запускать, останавливать насосы, планировать все вопросы, связанные с добычей и перекачкой нефти.
Завершить все настройки планируют к середине 2023 года. Современные технологии также помогают осваивать труднодоступные залежи. 3D-сейсморазведка и крупнейший в Европе комплекс гидроразрыва пласта позволили в два раза увеличить объемы добычи нефти из Речицкого месторождения, которое еще 10 лет назад считалось неперспективным.