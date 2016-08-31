На старте новой жизни: 110 тысяч вчерашних детсадовцев 31 августа услышали свой первый школьный звонок

Новости Беларуси. Первый школьный звонок прозвенел 31 августа по всей стране. Он объединил первоклассников и ребят, которым уже почти через год придется сделать свой первый в жизни серьезный выбор. А пока впереди у них месяцы напряженных занятий, домашних работ и экзаменов.

С решительным настроением по всей стране прошел по-настоящему первоклассный день. 110 тысяч вчерашних малышей-детсадовцев 31 августа услышали свой премьерный школьный звонок.

Школьная линейка для первоклашек поответственнее подиума: кто-то оценивает банты по соседству, а кто-то придирчиво рассматривает свой букет. Но Илья Окушко к классному имиджу подошел девочкам на зависть.

Илья Окушко, ученик первого класса средней школы № 6 Минска:

Сколько делали прическу? Не помню, не засчитывал. Как готовился к сегодняшнему дню? Полежал немножко, потом позавтракал блинами.

Елена Лубашева, бабушка первоклассника:

Кажется, только что своих детей в школу отправляла, а уже внуки в школу пошли.

Внуков на линейки сегодня привозили даже тех, кому еще очень нескоро первый раз в первый класс. А что касается школьников сегодняшних, всего за парты сядут 980 тысяч ребят. И, кстати, учеников в этом году стало на 13 тысяч больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Гетманчук, директор средней школы № 6 Минска:

7 первых классов, 204 ребенка. В этом году у нас по 30 человек, а в прошлом было по 26-27. Конечно, мы готовимся каждый раз и каждый раз присутствует волнение.

Волнения, пожалуй, больше, чем у самих первоклашек, было у родителей. Впервые увидеть своих малышей за партами приходили полными семейными составами. Не сдерживали эмоции даже представительные папы.

Зато слезы ни на линейке, ни после нее не лила первоклассница Варя Сирисько. Хотя девочка еще рано утром перед дебютным походом в школу сразу поняла: здесь что-то не так.

Варвара Сирисько, ученица первого класса средней школы № 6 Минска:

Обычно, когда в детский сад ходила, меня папа все время будил, а тут разбудила мама. Сначала хотела в школу, а потом уже побаивалась контрольных.

А вот с некоторыми ребятами родителям пришлось заключать взаимовыгодный договор, чтобы первый день в школе прошел на 10 баллов.

Наталья Хомец, мама первоклассника:

Вчера сказал: «Мама, ты купишь мне конструктор и я не пророню ни слезинки, никакого волнения». Как договорились, так и исполнил.

Сегодня были фотосессии, но уже завтра своей учебой они будут каждый день по полшага нащупывать свой жизненный путь. Конечно, большинство ребят пока не ассоциируют букеты и праздничные линейки с школьными буднями, где выход к доске – не всегда аплодисменты, а «камчатка» – не только точка на мировой карте. Но проходящие мимо второклассники уже сегодня сближали с реальностью своим багажом знаний.