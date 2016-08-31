Деньги, лежащие на земле: как опавшие яблоки приносят доход жителям Белыничского района

Новости Беларуси. В Беларуси небывалый урожай яблок. А это значит, что у заготовителей началась горячая пора. Чтобы выжать из такого яблочного изобилия все соки, Белкоопсоюз даже увеличил закупку плодов у населения в полтора раза. Им это позволит, как говорится, выполнить план, а сельчанам – пополнить личный бюджет.

Яблоки для семьи Ивановых из Белыничского района – отдельный источник доходов. В 2016 году уже второй раз к их дому приезжает грузовик от местного райпо. На сей раз в кузове 53 мешка яблок, в народе называемых «паданки». Домашний сад дает хороший урожай, а значит и возможность заработать.

Одна средняя яблоня может дать урожай в 300 кг за сезон. Умножаем на семь копеек и получается 20 рублей. Это только с одного дерева. То есть это деньги, которые нужно, по сути, просто поднять с земли.

Закупочные цены на опавшие яблоки в каждом регионе разные – в пределах от четырех до семи копеек. Это зависит от расценок переработчиков. Сдать «опад» можно в любой деревне. Даже там, где всего пару домов. Достаточно позвонить в райпо или подать заявку через автомагазин.

Тамар Адамович, председатель Белыничского райпо:

Работают с населением. Если есть излишки, нам дают контакт, мы звоним, находим сдатчиков, наши заготовители выезжают и забираем эту продукцию.

Виктор Накцев, заготовитель Белыничского райпо:

Мы со своим транспортом, мешками, деньгами заезжаем в любую деревню, откуда поступил звонок или побывал я, договаривался, что в 9-10 часов мы будем. Люди нас ждут. Мы забираем, сами грузим.

Каждый сельский магазин Белкоопсоюза – это заодно и приемозаготовительный пункт. Ягоды, грибы, овощи – принимают все. В яблочный сезон у продавцов особенно много работы.

Татьяна Соболева, продавец магазина Белыничского райпо:

Работаем без выходных, без обеда, каждый день, собираем, отгружаем, все яблоки принимаем.

Юрий Соколовский, заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза:

Начали закупать яблоки товарные. Население обращается в райпо. Им предоставляют ящики, они снимают яблоко. Заготовитель приезжает и забирает это яблоко для текущей реализации в торговой сети и закладки на межсезонный период.

Сезон сбора яблок продлится до морозов. В 2016 году потребкооперация имеет хорошие виды на урожай. Планируется заготовить не менее 100 тысяч тонн – это в полтора раза больше, чем в году прошлом. А значит перерабатывающие предприятия получат сырье в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.