Первый звонок в цветах: какие букеты несли первоклассники в свои школы

Новости Беларуси. Еще одна традиция первосентябрьских дней – огромные очереди за красочными школьными букетами. Пожалуй, это один из немногих праздников, когда в считанные минуты раскупаются цветы всех сортов и расцветок.

Цветовод:

Выбираем самую достойную, королеву цветов.

А готовить ее к балу начинают еще с шести утра. Ежедневно в этой теплице срезают около 10 тысяч роз. И, к слову, белорусская красавица ничем не уступает голландской мисс – законодательнице мировых мод.

Цветовод:

Розы очень красивые, свежие.

После срезки цветок сортируют по высоте ножки. Оборудование автоматически запаковывает розы в букеты, которые после расходятся по цветочным магазинам. А у прилавков накануне праздника ажиотаж.

В ассортименте розы самых разных цветов. Белая, розовая, фиолетовая и даже оранжевая. Но самая популярная именно красная роза. Вот уж по праву – королева. И поклонники в восторге. Второе место в рейтинге – у «белоснежки». Белорусы не стесняются и цветочных экспериментов.

Такому небывалому спросу соответствует и предложение. Дополнительные точки продаж организовали по всей стране.

Светлана Ушакова, продавец:

Наверное, весь город приходит к нам за цветами. В праздники мы просто стоим, не разгибая спины, работаем.

Виктория Бежок, продавец:

Сейчас уже последний рывок. Очень много людей.

А это цветочный эксклюзив. Букет сыну Ирина собирает сама. Охапка дачных цветок – подарок для учителя, сделанный с душой.

Ирина Дегтерева:

Наш учитель любимый, родной всегда будет рад такому букету, от души, от сердца.

Уже завтра тысячи школьников услышат в 2016 году первый звонок. Тем временем у продавцов остаются едва ли не часы, чтобы реализовать главный аксессуар всех линеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.