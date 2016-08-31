Арбузы на огородах фермеров: хозяева одного из участков в Брестской области собрали почти 40 т ягоды

Новости Беларуси. Урожайным этот год выдался не только на фрукты. Арбузы – некогда редкость и экзотика для наших широт. Сегодня эту сочную ягоду растят на приусадебных участках. Герои материала собрали с собственного огорода почти 40 тонн арбузов.

С недавних пор музыку здесь слышат не только в хрусте огурцов и капусты, но и внутри арбуза. Этой еще не так давно экзотической ягодой Светлана Плотницкая вместе с мужем начала заниматься три года назад. Тогда высадили рассаду – всего 100 штук, но сразу загорелись – уж очень богатый собрали урожай. Да и хлопот с арбузом было не больше, чем с привычным огурцом.

Светлана Плотницкая, фермер:

Затраты намного меньше, чем при выращивании огурца. Хотя работа та же получается. Пленку покупать не надо, а только семена. Остальное все в ход.

С тех пор урожай арбузов в семье фермеров растет в геометрической прогрессии. В 2016 году ягода заняла аж 80 соток земли. Несмотря на то, что часть урожая загубил сильный град, останавливаться на этом здесь не собираются. Тем более что положительных примеров хватает и в более холодных климатических условиях.

Светлана Плотницкая, фермер:

Живые картинки, как в прошлом году на плантациях были арбузы выращены у нашего президента. Может быть, где-то струнка все равно закралась в душе, что, значит, можно вырастить в наших условиях арбузы.

В особенностях ухода за этой бахчевой культурой учитель младших классов только начинает разбираться. Но по тому, что пробуем на вкус, можно сказать точно: успехи налицо. Красавец на вид сладкий и сочный внутри.

Столинские арбузы уже успели прославиться не только в округе. Ягоду, выращенную без нитратов, у фермеров покупают на другом конце Беларуси, предпочитая ее привезенной из-за границы. Причем привлекает покупателей как вкус, так и цена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.