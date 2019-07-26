На станции метро «Площадь Ленина» на время закрывают один из вестибюлей

Новости Беларуси. Речь идет о выходе в сторону проспекта Независимости. Там будут проводить работы по присоединению 3-й ветки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вестибюль закроют 27 июля, а откроют 10 августа. Выходить пока что придется в сторону ЖД-вокзала. По такому же принципу реконструкцию проведут и на красной ветке.