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На станции метро «Площадь Ленина» на время закрывают один из вестибюлей

26 июля 2019 19:01
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Новости Беларуси. Речь идет о выходе в сторону проспекта Независимости. Там будут проводить работы по присоединению 3-й ветки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На станции метро «Площадь Ленина» на время закрывают один из вестибюлей-1

Вестибюль закроют 27 июля, а откроют 10 августа. Выходить пока что придется в сторону ЖД-вокзала. По такому же принципу реконструкцию проведут и на красной ветке.

На станции метро «Площадь Ленина» на время закрывают один из вестибюлей-4

На станции метро «Площадь Ленина» на время закрывают один из вестибюлей-6

# Минское метро # общество # Фотофакт

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