В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Жизнь на ступеньку выше. В Червенском центре коррекционного обучения стартовал новый гуманитарный проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его главная цель – создать развивающееся безбарьерное пространство для детей с особенностями развития. Ко Дню знаний здесь закупили специальное оборудование: вертикализатор для детей с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, развивающие игры и швейную машину.

Светлана Буцевицкая, директор Червенского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Мы работаем под девизом «Каждый ребенок – это солнце». Наша задача – помочь ему светить. Все эти пособия и швейная машина направлены на развитие зрительно-двигательной координации, развитие восприятия, памяти и мышления.