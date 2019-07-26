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Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

26 июля 2019 18:59
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Новости Беларуси. Около 20 моделей уникальных автовеликанов выстроили в ряд у Дворца республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади-1

Минский завод колесных тягачей представил свои знаменитые машины. В экспозицию вошли как уже известные модели, так и новинки производства. Тягачи, прицепы, автобусы и военная техника – все в открытом доступе.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади-4

Можно было познакомиться с характеристиками каждой машины, сфотографироваться и даже забраться внутрь. Познавательный променад сопровождал народный ансамбль. Сюрпризом для гостей стало и шоу в костюмах средневековья от исторического клуба завода.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади-7

А уже 27 июля предприятие распахнет свои двери для посетителей. С 10:00 до 14:00 можно будет увидеть кузницу уникальных машин. Вечером праздник переместится на площадку перед проходной завода. Заводчан поздравят звезды белорусской эстрады.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади-10

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади-12

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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