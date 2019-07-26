Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

Новости Беларуси. Около 20 моделей уникальных автовеликанов выстроили в ряд у Дворца республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский завод колесных тягачей представил свои знаменитые машины. В экспозицию вошли как уже известные модели, так и новинки производства. Тягачи, прицепы, автобусы и военная техника – все в открытом доступе.

Можно было познакомиться с характеристиками каждой машины, сфотографироваться и даже забраться внутрь. Познавательный променад сопровождал народный ансамбль. Сюрпризом для гостей стало и шоу в костюмах средневековья от исторического клуба завода.