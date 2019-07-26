Чем запомнится «Зубрёнок» гостям из Польши и Японии, и какие обновления ждут центр накануне 50-летия? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Опыт работы детского центра «Зубренок» планируют использовать и в других белорусских здравницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это современный комплекс, в котором созданы не только все условия для отдыха и оздоровления. Здесь с использованием авторских методик проводят игровые тренинги по развитию лидерских качеств и творческих способностей. За минувшие 50 лет в лагере побывали мальчишки и девчонки из нескольких десятков стран: Литвы, Польши, Китая, Японии, Индии, Сирии. Впервые в этом сезоне здесь ждут детей из Египта и Вьетнама.

Корреспондент Яна Шипко продолжит.

Эти кадры с открытия «Зубренка» сняты ровно 50 лет назад. Тогда пионерлагерь создавался по образцу знаменитых «Артека» и «Орленка» и был таким же притягательным для всех белорусских – да и не только – пионеров. Путевку могли заслужить исключительно отличники и активисты.

Здесь уже не встают под звуки горна, а на смену зарницам пришли современные развлечения. Одно неизменно – отдыхать тут все так же престижно.

– Мечта каждого ребенка, который должен тут побывать. Тут очень весело, круто. Ну и коллектив…

– … всегда делает свое. Радостно.

– Самое главное – можно найти себе новых друзей.

«Зубренок» – это отдых оффлайн. Мобильные телефоны ребята сдают и видят их всего дважды в сутки. Но активностей в реале так много, что на все не хватает времени.

Я научилась плавать. Особенно классно было плавать в глубине.

На 76 гектарах 58 зданий – целый город, скорее республика со своим укладом жизни. Здесь и парк развлечений с гироскутерами и катером, и лазерный тир, и пиццерия, и стадион.

Научиться доить корову и сбивать масло или заготавливать дрова – чем не квест для юных городских жителей?

Тяжело пилить, когда уже глубже. А запил, в принципе, легко идет.

Эта 3D-модель – будущее центра. Построить планируют новый игровой комплекс. Кстати, «Зубренок» постоянно расширяется. Коттеджный лагерь ввели в строй недавно, строили за собственные заработанные средства.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наш этот центр впереди, он в авангарде идет развития инфраструктуры. Мы будем все наши оздоровительные центры для детей подтягивать именно под уровень «Зубренка».

А в этом комплексе вот-вот запустят лаборатории по 3D-моделированию, робототехнике, экологии, физике и химии. Профильные смены – фишка «Зубренка».

Яна Шипко, корреспондент:

«Зубренок» славится тем, что бережет традиции и активно подхватывает все новое для развития детей. Вот, например, очень хотелось нам своими глазами увидеть ритуал «зубрятский круг» и вечерний огонек, которые существуют еще с самого основания центра. Новейшие технологии виртуальной реальности в новой лаборатории сэкономят нам время и буквально перенесут к ежедневному вечернему костру.

Традиционно гостят в «Зубренке» и зарубежные группы. Ребята из Фукусимы проведут здесь почти все каникулы – в Японии они всего-то месяц.

Здесь так много деревьев, цветов! В Японии такого нету. Программа очень интересная, нам понравились дискотеки. А еще различные терапии, процедуры, массажи нам очень понравились.

Полякам же отдых здесь заменяет летнюю языковую школу – у себя на родине ребята изучают белорусский язык.

Падумала, што гэта, можа, адзін шанс у маім жыцці, каб паехаць у такі лагер у Беларусь. Паехала. Мне да гэтага часу вельмі падабаецца. Гэта вельмі вялікі аб’ект.