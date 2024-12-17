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На Совете постпредов стран – участниц СНГ подвели итоги 2024 года и председательства России

17 декабря 2024 11:12
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Приглашение наблюдать за электоральной кампанией в Беларуси уже получили представители СНГ. И, как сообщил сегодня генеральный секретарь организации, миссия наблюдателей от стран Содружества приступит к работе уже 18 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лебедев уточнил, что исполком совместно с Межпарламентской Ассамблеей СНГ готовятся к проведению президентских выборов в нашей стране.

На Совете постпредов стран – участниц СНГ подвели итоги 2024 года и председательства России-2

Участие в электоральной кампании – один из вопросов, который обсудили на заседании Совета постпредов государств – участников Содружества. Встреча прошла в Минске. Традиционно подвели итоги года и председательства России в СНГ. Несмотря на санкции и их ужесточение, страны-партнеры добились значительного экономического роста. Совместный ВВП увеличился на 4,7 %. Поступательно развивался взаимный товарооборот. Акцент сделали на создании устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры.

На Совете постпредов стран – участниц СНГ подвели итоги 2024 года и председательства России-4

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ:
Благодаря совместной работе в этом направлении нам удалось прийти к тому, что 85 % расчетов за внешнеторговые операции между государствами Содружества осуществляется в национальных валютах.

Новый виток развитию экономического сотрудничества между партнерами в 2025 году придаст Форум регионов стран СНГ. Предложение о его проведении было высказано премьер-министром Беларуси. Призыв был услышан.

На Совете постпредов стран – участниц СНГ подвели итоги 2024 года и председательства России-6

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Исполком СНГ уже получил ноту от Узбекистана с предложением провести Форум регионов стран СНГ в конце апреля в Ташкенте. Сейчас со странами Содружества мы будем готовить этот форум.

В ходе встречи постпреды обсудили также итоги заседания Совета глав правительств, которое прошло в Москве. Среди знаковых вопросов повестки – подготовка плана мероприятий к празднованию 80-летия Великой Победы.

# СНГ # Сергей Лебедев # Андрей Грозов

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