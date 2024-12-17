На Совете постпредов стран – участниц СНГ подвели итоги 2024 года и председательства России

Приглашение наблюдать за электоральной кампанией в Беларуси уже получили представители СНГ. И, как сообщил сегодня генеральный секретарь организации, миссия наблюдателей от стран Содружества приступит к работе уже 18 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лебедев уточнил, что исполком совместно с Межпарламентской Ассамблеей СНГ готовятся к проведению президентских выборов в нашей стране.

Участие в электоральной кампании – один из вопросов, который обсудили на заседании Совета постпредов государств – участников Содружества. Встреча прошла в Минске. Традиционно подвели итоги года и председательства России в СНГ. Несмотря на санкции и их ужесточение, страны-партнеры добились значительного экономического роста. Совместный ВВП увеличился на 4,7 %. Поступательно развивался взаимный товарооборот. Акцент сделали на создании устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры.

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ:

Благодаря совместной работе в этом направлении нам удалось прийти к тому, что 85 % расчетов за внешнеторговые операции между государствами Содружества осуществляется в национальных валютах. Новый виток развитию экономического сотрудничества между партнерами в 2025 году придаст Форум регионов стран СНГ. Предложение о его проведении было высказано премьер-министром Беларуси. Призыв был услышан.