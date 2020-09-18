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«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения

18 сентября 2020 12:54
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Новости Беларуси. Совместные белорусско-российские учения «Славянское братство» проходят под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения-1

На этих кадрах спецназовцы двух стран отрабатывают приемы борьбы с бандформированиями. Бойцы освобождают заложников, которых удерживают условные террористы.

«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения-4

В ходе операции военнослужащие на трех бронеавтомобилях «Рысь» направляются к дому, где боевики удерживают людей. Военнослужащие эвакуируют раненого и оказывают первую медицинскую помощь.

«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения-7

Всего в практических действиях задействовано до полутора тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В ходе учения подразделения отработают вопросы совместных действий в борьбе с терроризмом, обменяются опытом.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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