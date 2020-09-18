«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения

Новости Беларуси. Совместные белорусско-российские учения «Славянское братство» проходят под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совместные белорусско-российские учения «Славянское братство» проходят под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этих кадрах спецназовцы двух стран отрабатывают приемы борьбы с бандформированиями. Бойцы освобождают заложников, которых удерживают условные террористы.
В ходе операции военнослужащие на трех бронеавтомобилях «Рысь» направляются к дому, где боевики удерживают людей. Военнослужащие эвакуируют раненого и оказывают первую медицинскую помощь.
Всего в практических действиях задействовано до полутора тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В ходе учения подразделения отработают вопросы совместных действий в борьбе с терроризмом, обменяются опытом.