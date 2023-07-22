В Афинах +42°С, в Москве +21°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 июля

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +26 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Жителей Вены ожидает ясная с переменной облачностью погода, а столбик термометра поднимется до +31 °C. Такое же погодное настроение ожидает жителей Рима и до +36 °C. А в Мадриде до +35 °C.

В столице Болгарии +33 °C и также ясно. В Анкаре воздух прогреется до +36 °C. Рекорды бьют Афины, здесь ожидается +42 °C.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +21 °C, при этом город накроют сильные дожди с грозами. Жителей Вильнюса тем временем ожидает ясная с переменной облачностью погода, там столбик термометра поднимется до + 22 °C. Преимущественно ясно с небольшой облачностью обещают в Варшаве, там отметка достигнет +26 °C.