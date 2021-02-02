На сколько вырастут цены на лекарства в Беларуси и чего ждать покупателям? Рассказали эксперты

Новости Беларуси. Цены на лекарства в Беларуси не должны вырасти больше, чем на 5 %. Такую рекомендацию торговле дал Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 февраля белорусские аптеки изменили цены на лекарственные препараты с учетом увеличенного НДС. 2 февраля ситуацию обсудили участники фармрынка. Итог встреч: риск повышения цен будут нивелировать совместными усилиями, но все ли участники рынка к этому готовы? Чего ждать покупателям? И как будет вестись контроль за выполнением предписания? Репортаж Дмитрия Бояровича.

Десятипроцентный НДС на медпрепараты наделал много шума в информационном пространстве. Это одно из обновлений Налогового кодекса, вступившее в силу 1 января. Таким образом правительство планирует унифицировать Налоговое законодательство ЕврАзЭС (в первую очередь России) с белорусским. Мера вызвала опасение – могут на столько же, на сколько подрос НДС вырасти цены.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

До 2021 года, как известно, в Беларуси медпрепараты были освобождены от НДС. При этом порой на них цена была выше, чем в соседней России, где НДС в 10 % уже действовал. Как отмечали в Министерстве по налогам и сборам, связывать это только с налогообложением некорректно. То есть здесь есть вопросы к субъектам хозяйствования.

По информации Минздрава, количество аптек в Беларуси постоянно растет. Это говорит о высокой маржинальности бизнеса. А значит о наличии ресурсов, чтобы не допустить высоких цен. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко. Ведомство провело ряд встреч с участниками фармрынка. Итог – рекомендации, которые позволят сделать стоимость медпрепаратов, цитата, «удобоваримой».

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Снизить отпускные цены должны на 2 %. При формировании оптовых и розничных цен снизить размер применяемых надбавок также на 2 % на уровне оптового звена. И на 5-6 % на уровне розницы. Таким образом мы нивелируем введение НДС. Министерство здравоохранения готово к любому диалогу и к любым предложениям со стороны всех участников фармрынка. Поэтому мы уверены, что необоснованного повышения цен на лекарственные препараты не будет.

Нивелировать введение НДС призвана и оптимизация производства лекарств. Над этим, например, работают на «Белмедпрепаратах». Здесь отмечают, что в 2020 году закупочные цены на импортные компоненты выросли на 20 %. А на отдельные субстанции для антиковидных препаратов – вдвое. При этом цены на лекарства, производимые на «белмедах» (а они – лидер на фармрынке Беларуси), повысились лишь на 3,5 %. То есть все издержки предприятие взяло на себя. Такой же стратегии планируют придерживаться в нынешнем году.

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Между производителем и конечной аптекой есть ряд компаний, организаций, которые занимаются оптовой и розничной дистрибуцией. И здесь действительно от слаженной работы всех элементов этой цепочки получится тот результат, который мы увидим на полке. На данный момент мы работаем в команде с оптовыми, розничными компаниями для того, чтобы минимизировать этот эффект от введения НДС в нашей стране. Я думаю, если мы поработаем, то все у нас получится.

С учетом всех мер цены на лекарства в Беларуси не должны вырасти более, чем на 5 %. Контролировать динамику будут МАРТ, Белстат, Комитет госконтроля, профсоюзы. Такие функции есть также у Минздрава. Обратиться на горячую линию этого или других ведомств может каждый. Обращение обещают рассмотреть и оперативно отреагировать.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В январе буквально в самом начале мы запустили онлайн-анкету у себя на сайте, которой активно пользуются граждане, заполняют, если есть факты роста. Мы отрабатываем эти факты. Вторая форма взаимодействия – мы выборочный мониторинг осуществляем. Обращения граждан тоже к нам поступают. Что мы увидели? Вне зависимости от формы собственности субъекта, аптеки достаточно гибко реагируют. Понятно, что есть очень чувствительные позиции, применяют определенные скидки.