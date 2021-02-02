Охранные вышки, казематы, пыточные? «Концлагерь под Слуцком» оказался ЛТП

Новости Беларуси. Лечебно-трудовой профилакторий или привычнее ЛТП. Чем занимаются в такого рода заведениях и кто туда попадает, наверняка рассказывать не стоит. Правда к одному из них, под Слуцком, последние дни приковано особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, именно там готовят лагерь для большого числа задержанных на протестах. Да, сразу после августовских событий здесь размещали участников несанкционированных акций – всего несколько дней. И уже с середины августа необходимость в участке ИВС отпала.



2 февраля съемочная группа СТВ побывала в ЛТП №3. Ни пресловутых охранных вышек, ни казематов, как это красочно описывают в некоторых интернет-источниках, там не обнаружила. Все подробности в материале Юлии Стриго.

Лечебно-трудовой профилакторий – это один из инструментов против борьбы с алкоголизмом и наркоманией. После распада Советского Союза система ЛТП была ликвидирована в большинстве бывших союзных республик. Сегодня же стоит вопрос о ее возвращении. И неспроста – система действительно работает. В ЛТП под Слуцком сегодня пребывает более 200 человек – в половом соотношении 50 на 50.

Попадался милиции, ну как попадался – в состоянии алкогольного опьянения находился на улице, где-то в компании, где-то задерживали, где нельзя распивать спиртные напитки. Этого уже не будет, надо уже свыкаться как бы и задумываться: стоило ли это совершать, чтобы здесь находиться.

Именно ЛТП мне дало силу и веру в себя, что все-таки я могу быть другим человеком. Режим здесь как бы да, существует. Ну мне не сложно, потому что я благодарна. Я не скажу, что я безумно счастлива, что я здесь, но я рада тому, что… Оно работает, то есть эта система действительно работает.

В ЛТП направляются граждане, страдающие хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые систематически привлекаются к административной ответственности за правонарушения. Попасть сюда можно и по собственной воле – при желании избавиться от вредных привычек. Контингент пребывающих здесь по понятным причинам требует определенной охраны – это сотрудники на КПП, видеокамеры и высокий забор. Эти же условия были применены и в августе, когда на территории ЛТП был создан участок ИВС для задержанных во время несанкционированных акций.

Алеся Горбель, начальник лечебно-трудового профилактория № 3 управления ДИН МВД Беларуси по Минску и Минской области:

В августе здесь единственное, что был оборудован участок ИВС Слуцкого РУВД. Предоставленная информация на сайтах либо в интернете, естественно, не соответствует действительности, в чем вы сегодня сами лично и убедились. Мы от вас здесь в принципе ничего и не скрывали. У нас учреждение работает и выполняет те задачи, которые стоят сегодня перед нами.

А сейчас подробнее об условиях пребывания в ЛТП. Здесь все по распорядку. День, как и у всех, начинается с завтрака, после – работа. Кто-то трудится на месте – это деревообрабатывающий участок, хлебопекарня и швейный цех. У других выездная работа, например, в сельском хозяйстве. Зарплаты варьируются от 200 до 700 рублей. Заработанные деньги в полном распоряжении пребывающих. Помимо столовой здесь есть даже собственный магазин, так что в вещах и продуктах питания нехватки нет.

Елена Шкарупа, продавец:

Для женщин: гигиена, потом дезодоранты, косметика, нижнее белье берут – девочки хотят хорошо выглядеть. Мужское то же самое: косметика, белье, обувь. То есть то, что самое такое необходимое. По ценам: наценки мы сильно не делаем, потому что, сами понимаете, здесь не такие зарплаты.

Пребывающим оказывается первая медицинская помощь, при необходимости отправляют в больницы. Здесь же работают психологи.

Юлия Стриго, корреспондент:

Граждане, которые пребывают в ЛТП, безусловно, имеют право и на личное время. По закону для тех, кто попал сюда впервые – это три часа в день, для так называемых постояльцев – один час. При этом никто не отменял связь с родственниками. Для встреч есть вот такие отдельные комнаты. Конечно же, сейчас они пустуют из-за определенных ограничений из-за пандемии. Но в целом, условия здесь более чем приличные.

Предусмотрены как краткосрочные, так и длительные встречи. Близкие могут находиться на территории ЛТП до трех дней. В комнатах свиданий обустроено все как дома – отдельная комната с телевизором, спальня и кухня.

Наравне с трудовой и лечебной профилактикой – духовное воспитание. На территории ЛТП есть храм. В 2017 году его освятили и провели реконструкцию.

Алеся Горбель:

Священники приезжают сюда. Есть возможность у людей прийти в храм, в основном это происходит, когда теряют близких, находясь здесь, в учреждении. Естественно, тогда они ищут там утешение свое. Ну и каждый в свое время, в свой момент чтобы мог обратиться к Богу, побыть самим с собой, где-то покаяться, где-то подумать над своими грехами.