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«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане

15 февраля 2019 12:17
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Новости Беларуси. О временах службы в Афганистане мэр Бреста рассказал в программе «Специальный репортаж».

«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане-1

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома, воин-интернационалист:
Вспоминаю, когда мы переходили Саланг, на скалах было написано: Пружаны и Малорита. Я, конечно, немножко расстроился, что там не было написано: город Кобрин или город Брест.

Но это было так близко, так тепло, что мне хотелось просто остановить автомобиль и выскочить, и эти надписи поцеловать.

Времена, когда от афганской темы отворачивались, прошли, а бездушные ответы чиновников: «Я туда не посылал», – заглохли, как крики сражённых мятежников.

«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане-4

Впрочем, воины-интернационалисты сами уже стали руководителями. В Беларуси живут более двадцати тысяч воинов-афганцев. По армейским меркам – две дивизии.

Александр Рогачук:
Это, реально, общественная сила, городская сила, которая участвует во всех наших городских проектах, реально помогает в борьбе с тем злом, которое есть вокруг нас, реально чтит память о тех ребятах-брестчанах, которые ушли от нас.

Прототип героя фильма «9-ая рота»: «Эти кричали: «Аллах акбар!». Он кричал: «За Могилёв!»

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Александр Рогачук

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