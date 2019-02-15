«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома, воин-интернационалист:

Вспоминаю, когда мы переходили Саланг, на скалах было написано: Пружаны и Малорита. Я, конечно, немножко расстроился, что там не было написано: город Кобрин или город Брест.

Но это было так близко, так тепло, что мне хотелось просто остановить автомобиль и выскочить, и эти надписи поцеловать.

Времена, когда от афганской темы отворачивались, прошли, а бездушные ответы чиновников: «Я туда не посылал», – заглохли, как крики сражённых мятежников.