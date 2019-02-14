Прототип героя фильма «9-ая рота»: «Эти кричали: «Аллах акбар!». Он кричал: «За Могилёв!»

Сергей Давидович, заместитель начальника отдела ОМОН ГУВД Минска, воин-интернационалист:

Никто ж не подозревал, как всегда, что где-то там что-то начнётся. Высота-то была самая господствующая, самая простреливаемая. И 6-го числа в 16.30 заработал артиллерийский «Град». Но не наш «Град», а именно обстрел начался. Позже подсчитают: где-то 13 400 мин и снарядов было выпущено только по этой высоте.

Можете представить? Там ровняли всё, они ровняли горы – мама не горюй.

Земляка и Героя Советского Союза Андрея Мельника Сергей Давидович лично выносил из того боя. В «9-ой роте» сказана не вся правда о 9-ой роте. Вот слова свидетеля.

Сергей Давидович:

Знаю, как он погибал. Эти кричали: «Аллах акбар!». Он кричал: «За Могилёв!»

«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане