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На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев

15 февраля 2019 12:15
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Новости Беларуси. По традиции, 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев-1

Местом встречи боевых товарищей традиционно становится «Остров мужества» в Минске. Здесь увековечены имена 723 наших земляков, погибших в Афганистане.

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев-4

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев-6

Приблизительно такое же количество солдат и офицеров вернулись домой с той войны инвалидами, более полутора тысяч человек получили ранения, контузии, увечья.

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев-9

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:
Я командиром батальона выходил с Афгана. Для меня самое трудное было - потеря своего подчиненного. Какое бы ни было ранение или, не дай бог, погибал офицер или солдат, для меня в сердце был очередной шрам. И он остался на всю оставшуюся жизнь.

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев-12

Во время митинга память павших в Афганистане почтили минутой молчания. К подножию мемориального комплекса возложены венки и цветы от министерств и ведомств, иных государственных органов, организаций и ветеранов.

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев-15

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Фотофакт

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