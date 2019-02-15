На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев

Новости Беларуси. По традиции, 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи боевых товарищей традиционно становится «Остров мужества» в Минске. Здесь увековечены имена 723 наших земляков, погибших в Афганистане.

Приблизительно такое же количество солдат и офицеров вернулись домой с той войны инвалидами, более полутора тысяч человек получили ранения, контузии, увечья.

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:

Я командиром батальона выходил с Афгана. Для меня самое трудное было - потеря своего подчиненного. Какое бы ни было ранение или, не дай бог, погибал офицер или солдат, для меня в сердце был очередной шрам. И он остался на всю оставшуюся жизнь.