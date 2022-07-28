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«Любой желающий может задать вопрос». Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского метрополитена

28 июля 2022 14:48
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Новости Беларуси. Развитие транспортной инфраструктуры, шаговая доступность торговли и модернизация системы здравоохранения. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с коллективом столичного метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Любой желающий может задать вопрос». Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского метрополитена-1

В диалоге приняли участие 200 человек. Работники интересовались развитием инфраструктуры в строящемся городе-спутнике Смолевичах и увеличением количества парковочных мест в городе. Также высказали предложения. Например, по установке лежачих полицейских на велосипедных дорожках перед пешеходными переходами. После встречи мэр также посетил ситуационный центр Минского метрополитена, чтобы ближе познакомиться со спецификой работы предприятия.

«Любой желающий может задать вопрос». Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского метрополитена-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Во время таких встреч всегда мы понимаем тенденции развития города. Естественно, Минский метрополитен живет в ритме города и развивается так же, как и столица, поэтому всегда это интересно. Плюс всегда происходит, как правило, живое общение. Любой желающий может задать вопрос, который касается в первую очередь, конечно, городского хозяйства, других каких-то направлений, государственной политики развития, экономических параметров и самых простых – бытовых.

«Любой желающий может задать вопрос». Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского метрополитена-7

Минский метрополитен – важное для столицы предприятие. Ежедневно оно обслуживает до 800 тысяч жителей. Поэтому держать руку на пульсе развития города – одна из приоритетных задач коллектива.

# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Кухарев # Андрей Дроб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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