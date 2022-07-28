Новая котельная в Крупском районе и ещё 2 энергоисточника появятся в Минской области

Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области возведут три энергоисточника на местных видах топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они появятся в Клецке и поселке Юбилейный Минского района. Сейчас идут работы по строительству новой котельной и в агрогородке Ухвала в Крупском район. Энергоисточник позволит обеспечить теплом и горячей водой около 10 тысяч квадратных метров жилья. Когда запустят объект, узнала Анна Куртасова.

В Крупском районе сделали ставку на развитие энергоисточников на местных видах топлива. В 2021 году запустили новую котельную на семь мегаватт. Сейчас ведутся работы по строительству еще одного теплопункта в агрогородке Ухвала.