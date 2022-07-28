Прямой эфир

Новая котельная в Крупском районе и ещё 2 энергоисточника появятся в Минской области

28 июля 2022 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области возведут три энергоисточника на местных видах топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они появятся в Клецке и поселке Юбилейный Минского района. Сейчас идут работы по строительству новой котельной и в агрогородке Ухвала в Крупском район. Энергоисточник позволит обеспечить теплом и горячей водой около 10 тысяч квадратных метров жилья.

Когда запустят объект, узнала Анна Куртасова.

Новая котельная в Крупском районе и ещё 2 энергоисточника появятся в Минской области-1

В Крупском районе сделали ставку на развитие энергоисточников на местных видах топлива. В 2021 году запустили новую котельную на семь мегаватт. Сейчас ведутся работы по строительству еще одного теплопункта в агрогородке Ухвала.

Новая котельная в Крупском районе и ещё 2 энергоисточника появятся в Минской области-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Новая котельная обеспечит жителей агрогородка Ухвала теплом и горячей водой. А это порядка 15 жилых многоквартирных домов, а также социальные объекты, в том числе школа, детский сад и дом культуры.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Анатолий Ганчар # Василий Латышонок # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?
28 июля 2022 14:48

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?

«Любой желающий может задать вопрос». Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского метрополитена
28 июля 2022 14:48

«Любой желающий может задать вопрос». Владимир Кухарев встретился с коллективом Минского метрополитена

«Если ты не уверен, то не стоит». Как спасти тонущего и нужно ли вообще это делать?
28 июля 2022 14:27

«Если ты не уверен, то не стоит». Как спасти тонущего и нужно ли вообще это делать?