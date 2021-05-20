«На счастье, на долю». Побывали в Старых Дорогах и посмотрели на свадебную моду наших бабушек

Новости Беларуси. В Стародорожском центре ремесел проходит районная выставка-конкурс свадебных рушников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В экспозиции представлено почти полсотни работ. Их авторы – народные мастера. Рушники сделаны в разных техниках: вышивка крестиком, гладью и ручное ткачество. На каждой работе изображены тематические узоры, связанные со свадебной церемонией. В основном это голуби как символ счастливой семейной жизни, а также обручальные кольца.

Ольга Давыдкина, директор Стародорожского центра ремесел:

Участие в конкурсе приняли 14 человек. Большая часть – любители, это не работники учреждений культуры, это мастера, которые состоят в народном клубе мастеров «Спадчына». В основном на рушниках изображена пара птичек, кольца, а также это красный орнамент.