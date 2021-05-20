Прожили вместе больше 55 лет. Сколько семейных пар в Беларуси отпраздновали юбилеи в 2020?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала, сколько семейных пар в Беларуси прожили вместе больше 55 лет. Ольга Коршун, ведущая:

У нас в стране есть и золотые юбиляры, и серебряные. Есть даже те пары, которые отмечают бриллиантовые свадьбы. Вы ведете такую счастливую статистику семейных пар?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Нет, такой статистики, конечно, нет. Чтобы четко сказать, сколько у нас проживает в стране, сколько у нас браков и разводов, сказать, сколько у нас в 2021 году будут отмечать тот или иной юбилей семейный (серебряная, золотая, бриллиантовая свадьба) – такой статистики нет. Но при этом есть те, которые действительно официально приходят и чествуются по поводу своего юбилея, в загсах проходят праздничные церемонии. Мы запрашиваем такую информацию, потому что это интересно. Так вот, по 2020 году у нас 366 семейных пар, которые отпраздновали свои юбилеи 55, 60 и более лет. Это действительно очень здорово. 60 лет – бриллиантовая свадьба. Сам по себе камень ценный, дорогой, редкий. Когда семья отмечает свое 60-летие совместной жизни, это семья состоялась в своих отношениях, которая много чего пережила, но самое главное – выстояла. Раз мы затронули эту тему, то я хотела бы поделиться: у моих родителей в этом году бриллиантовая свадьба, 60 лет.