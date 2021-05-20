Прожили вместе больше 55 лет. Сколько семейных пар в Беларуси отпраздновали юбилеи в 2020?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала, сколько семейных пар в Беларуси прожили вместе больше 55 лет.
Ольга Коршун, ведущая:
У нас в стране есть и золотые юбиляры, и серебряные. Есть даже те пары, которые отмечают бриллиантовые свадьбы. Вы ведете такую счастливую статистику семейных пар?
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Нет, такой статистики, конечно, нет. Чтобы четко сказать, сколько у нас проживает в стране, сколько у нас браков и разводов, сказать, сколько у нас в 2021 году будут отмечать тот или иной юбилей семейный (серебряная, золотая, бриллиантовая свадьба) – такой статистики нет. Но при этом есть те, которые действительно официально приходят и чествуются по поводу своего юбилея, в загсах проходят праздничные церемонии. Мы запрашиваем такую информацию, потому что это интересно. Так вот, по 2020 году у нас 366 семейных пар, которые отпраздновали свои юбилеи 55, 60 и более лет. Это действительно очень здорово. 60 лет – бриллиантовая свадьба. Сам по себе камень ценный, дорогой, редкий. Когда семья отмечает свое 60-летие совместной жизни, это семья состоялась в своих отношениях, которая много чего пережила, но самое главное – выстояла. Раз мы затронули эту тему, то я хотела бы поделиться: у моих родителей в этом году бриллиантовая свадьба, 60 лет.
Ольга Коршун:
Поздравляем вас. Перед вами прекрасный пример долгих, счастливых, крепких отношений. Вы как дочь, которая выросла в такой семье, как считаете, какие основные столпы, на которых и держится семья? Что должно быть?
Ирина Костевич:
Любовь, понимание, уважение к друг другу, верность, порядочность.
Ирина Костевич: «Семья – это не муж и жена. Семья – это когда есть дети» – подробнее здесь.