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Могут участвовать даже дети от трёх лет. Забег по родине Якуба Колоса пройдёт в Столбцовском районе

20 мая 2021 15:05
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Новости Беларуси. «Шляхам Якуба Коласа». Необычный забег пройдет в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Могут участвовать даже дети от трёх лет. Забег по родине Якуба Колоса пройдёт в Столбцовском районе-1

Соревнование будет состоять из трех дистанций на 6, 10 и 30 километров для разных возрастных групп. Старт и финиш будут в деревне Акинчицы – на родине знаменитого писателя. Также в программе семейная дистанция на два километра без учета времени. Здесь участие могут принять дети от трех до шести лет в сопровождении взрослых. Зарегистрироваться для участия нужно заранее на сайте марафона.

Могут участвовать даже дети от трёх лет. Забег по родине Якуба Колоса пройдёт в Столбцовском районе-4

Дмитрий Степанюк, директор физкультурно-оздоровительного центра:
Во время дистанции участники посетят все культурно-исторические места, связанные с жизнью Якуба Коласа. Дистанция проходит по живописным местам природы, где встречаются вековые дубы, под которыми еще Якуб Колас писал свои произведения.

Могут участвовать даже дети от трёх лет. Забег по родине Якуба Колоса пройдёт в Столбцовском районе-7

Пройдет соревнование 20 июня. Все участники получат памятные медали, а победители в каждой возрастной категории – денежные призы.

Почему мужчина решил сменить юг Франции на Новый Свержень под Столбцами? Читайте здесь.

# Государственная политика в области спорта # общество # Дмитрий Степанюк # Фотофакт

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