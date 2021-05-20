Могут участвовать даже дети от трёх лет. Забег по родине Якуба Колоса пройдёт в Столбцовском районе

Новости Беларуси. «Шляхам Якуба Коласа». Необычный забег пройдет в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Шляхам Якуба Коласа». Необычный забег пройдет в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Соревнование будет состоять из трех дистанций на 6, 10 и 30 километров для разных возрастных групп. Старт и финиш будут в деревне Акинчицы – на родине знаменитого писателя. Также в программе семейная дистанция на два километра без учета времени. Здесь участие могут принять дети от трех до шести лет в сопровождении взрослых. Зарегистрироваться для участия нужно заранее на сайте марафона.
Дмитрий Степанюк, директор физкультурно-оздоровительного центра:
Во время дистанции участники посетят все культурно-исторические места, связанные с жизнью Якуба Коласа. Дистанция проходит по живописным местам природы, где встречаются вековые дубы, под которыми еще Якуб Колас писал свои произведения.
Пройдет соревнование 20 июня. Все участники получат памятные медали, а победители в каждой возрастной категории – денежные призы.
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