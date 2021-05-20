Могут участвовать даже дети от трёх лет. Забег по родине Якуба Колоса пройдёт в Столбцовском районе

Соревнование будет состоять из трех дистанций на 6, 10 и 30 километров для разных возрастных групп. Старт и финиш будут в деревне Акинчицы – на родине знаменитого писателя. Также в программе семейная дистанция на два километра без учета времени. Здесь участие могут принять дети от трех до шести лет в сопровождении взрослых. Зарегистрироваться для участия нужно заранее на сайте марафона.