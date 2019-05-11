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Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе

11 мая 2019 16:43
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Новости Беларуси. 11 мая под Борисовом провели сбор руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Противодействие ЧС – обязанность многих служб и ведомств, не только МЧС. И руководители должны полностью владеть ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе-1

Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе-3

Ликвидация аварий требует огромных затрат и в то же время грамотных действий. При этом нужна слаженная работа не только медицинских и аварийных служб, но и энергетиков, нефтехимиков, служб ЖКХ. Чтобы отладить такое взаимодействие, раз в три года проводят практические занятия.

Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе-6

Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе-8

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Практические занятия необходимы. По решению премьер-министра они проводятся сейчас раз в три года. Здесь могут увидеть технику, оборудование, как развивается МЧС, а также практически отработать те или навыки.

Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе-11

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Очень много зависит от нас всех – от местных органов власти, руководителей предприятий. В последние годы в стране происходит уменьшение надзорной нагрузки на объекты экономики, одновременно повышается ответственность руководителей за безопасность своих работников, за безопасность людей на тех объектах, которые они возглавляют.

Не обошлось без демонстрации нового оборудования – уникальных для Беларуси образцов техники. В рамках учений показательно тушили пожары и возгорания, в том числе и с помощью авиации.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Сергей Румас # Фотофакт

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