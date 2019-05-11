Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе

Новости Беларуси. 11 мая под Борисовом провели сбор руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Противодействие ЧС – обязанность многих служб и ведомств, не только МЧС. И руководители должны полностью владеть ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация аварий требует огромных затрат и в то же время грамотных действий. При этом нужна слаженная работа не только медицинских и аварийных служб, но и энергетиков, нефтехимиков, служб ЖКХ. Чтобы отладить такое взаимодействие, раз в три года проводят практические занятия.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Практические занятия необходимы. По решению премьер-министра они проводятся сейчас раз в три года. Здесь могут увидеть технику, оборудование, как развивается МЧС, а также практически отработать те или навыки.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Очень много зависит от нас всех – от местных органов власти, руководителей предприятий. В последние годы в стране происходит уменьшение надзорной нагрузки на объекты экономики, одновременно повышается ответственность руководителей за безопасность своих работников, за безопасность людей на тех объектах, которые они возглавляют.

Не обошлось без демонстрации нового оборудования – уникальных для Беларуси образцов техники. В рамках учений показательно тушили пожары и возгорания, в том числе и с помощью авиации.