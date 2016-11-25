На сайте Мингорисполкома снова можно вводить показания счетчиков

Новости Беларуси. Минчане снова могут предоставлять данные приборов учета воды онлайн.

Окно для ввода показаний счётчиков появилось на сайте Центра информационных технологий Мингорисполкома.

Вместе с тем, в связи с проведением работ по переходу на программное обеспечение в системе «Расчет-ЖКУ» в настоящее время остальные сервисы сайта по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.