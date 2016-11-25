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На сайте Мингорисполкома снова можно вводить показания счетчиков

25 ноября 2016 18:14
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Новости Беларуси. Минчане снова могут предоставлять данные приборов учета воды онлайн.

Окно для ввода показаний счётчиков появилось на сайте Центра информационных технологий Мингорисполкома.

Вместе с тем, в связи с проведением работ по переходу на программное обеспечение в системе «Расчет-ЖКУ» в настоящее время остальные сервисы сайта по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За ноябрь 2016 года начисления за пользование информационной услугой производиться не будут.

# общество # Коммунальное хозяйство

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