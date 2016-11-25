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Беларусь представила новые разработки в области оптического приборостроения, систем радиолокации и ПВО на выставке в Пакистане

25 ноября 2016 16:23
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Новости Беларуси. Беларусь впервые представила образцы новейшего вооружения и военной техники в Пакистане. 25 ноября там завершила работу одна из крупнейших выставок оборонной промышленности Южной Азии. Традиционно в ней принимают участие представители десятков стран от США до Объединенных Арабских Эмиратов. На стенде нашей страны – новейшие разработки в области оптического приборостроения, систем радиолокации и противовоздушной обороны. Для белорусских производителей – это также возможность выйти на рынок Пакистана и других стран региона, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Выставки в Беларуси и мире

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