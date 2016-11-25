Теперь – и в Бразилию: куда белорусы могут ездить без визы, и что это значит для нашей страны

Новости Беларуси. Сорок плюс одно. Список государств, где белорусов ждут без визы, 25 ноября пополнился Бразилией. Впрочем, это не единственная приятная новость для тех, кто любит путешествовать. Рейтинг белорусского паспорта, в котором достаточно только отметки при въезде в дружественную страну, растет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

41 государство, в котором белорусам рады без документов. Именно столько стран значатся в безвизовом списке Синеокой. Причем география возможных перемещений белорусов без дополнительной бумажной волокиты действительно впечатляет. Помимо соседних России и Украины без пометки в паспорте открыты границы и таких экзотических мест, как Перу, Эквадор и даже Остров Свободы Куба. А теперь к ним присоединились еще Макао и Бразилия. Седьмая экономика мира, региональный лидер политический, да и о бразильских пляжах мечтают многие.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Владельцы действительных проездных документов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение периода. Не превышающего 90 дней в календарном году с даты первого въезда.

Конечно, в Бразилию полетит не каждый – и расстояние, и стоимость поездки дают о себе знать, но куда важнее те возможности, которые открываются для сближения обоих государств. И это не только туризм. Наша страна и Бразилия, казалось бы, таким маленьким шагом сделали огромный скачок для улучшения экономических отношений.

Владислав Фрольцов, экономист:

Прежде всего необходимо помнить, что Бразилия сегодня – это очень крупный рынок для той продукции, которая ориентирована для сельского хозяйства. Бразилия традиционно является одним из крупнейших покупателей белорусских азотных, калийных удобрений. Бразилия в перспективе способна помочь нам решить вопрос с поставками сельскохозяйственной техники.

Потепление наметилось в этом вопросе и с Евросоюзом. Беларусь и ЕС проведут консультации по упрощению визового режима. О полной отмене Шенгена речи, конечно, не идет, но прогресс налицо. Ну а уже свершившиеся успехи последних лет на безвизовом поприще – это соглашения с Турцией, Израилем и Китаем. Впрочем, с поднебесной договоренность несколько иного характера: въезжать лишь с паспортом и страховкой можно туристической группой либо если интервал между вылетом и прилетом во время транзита не превышает 72 часов. Но и такая обширная география – не предел.

Алексей Волков, СТВ:

До конца года Беларусь планирует отменить визы для восьмидесяти стран. Ну а активные путешественники, или, к примеру, мы – журналисты, станут реже сталкиваться с проблемой, когда в паспорте из-за визового аншлага банально заканчиваются свободные страницы.

Кстати, привлекательность белорусского паспорта в мире растет. Согласно международному рейтингу, авторитет документа поднимается из года в год благодаря именно безвизовым решениям. Ожидается, что по этому показателю Беларусь может уже в 2017 году войти в топ-50.