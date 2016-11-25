Путешествие длиной в 6 тысяч километров: минчанка в одиночку на велосипеде съездила в Турцию и вернулась обратно в Беларусь

Новости Беларуси. В Турцию – на велосипеде. Минчанка Ольга Шаколина вернулась из необычного путешествия. В конце лета девушка села на двухколесный транспорт и преодолела почти 6 тысяч километров. Зачем рисковала и что увидела, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

4 моря, 6 стран, почти 6 тысяч километров. И неизменный напарник – Тони. Так Ольга Шаколина называет своего двухколесного соратника, с которым минчанка и пустилась в самую большую авантюру в своей жизни.

Шлем, палатка, спальный мешок и фотоаппарат – а что еще нужно учителю географии? Теперь уж точно будет, что рассказать своим ученикам.

Ольга Шаколина, велопутешественник:

Люди любой страны, любой национальности очень рады были меня видеть, приветствовали.

В пути – без малого три месяца. Куда белорусы, как правило, летают на самолетах, она добиралась, наматывая дорогу на колеса, метр за метром. Грузия, Греция, Болгария. А, к примеру, в Турции белорусская велопутешественница даже успела помелькать в местной прессе – стала рекламным агентом нашей страны и ее достопримечательностей.

Ольга Шаколина, велопутешественник:

Рассказывала, что есть такая красивая страна, что у нас потрясающие озера. Многих людей уговаривала приехать к нам. Они говорили, что у нас холодно. Убеждала, что отнюдь не холодно.

На вопрос, было ли страшно, отвечает: однозначно нет. Встречали белоруску везде гостеприимно, а один из новых знакомых и вовсе на ужин предложил белорусскую тушенку.

Ольга Шаколина, велопутешественник:

Это было очень забавное увидеть в 5 тысячах км от дома банку белорусской тушенки.

Этот велопоход Ольга точно запомнит надолго. И на пути к новым странам и городам уже научилась ловить попутный ветер. Но куда бы он ни занес, уж точно не забудет дорогу домой.