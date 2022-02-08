На референдуме в Минске будут работать 692 избирательных участка. Уже образованы участковые комиссии

Новости Беларуси. В Минске сформировано 692 участковые комиссии. В их составе более 7 500 человек. Это люди разных профессий и возрастов, представители партий, организаций и объединений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Продолжают работу диалоговые площадки на столичных предприятиях, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все возникшие вопросы по проекту поправок в Основной закон страны. В рамках таких встреч участники обсуждают содержание предлагаемых изменений, а также социально-правовые и политические аспекты поправок.

Светлана Цыбульская, начальник отдела правовой и кадровой работы предприятия:

Изменения и дополнения направлены в первую очередь на защиту нашего белорусского народа. Каждый человек должен пойти на референдум и сделать свой правильный выбор. Важно, что осталось бесплатным наше здравоохранение. В наше время это очень важно и существенно.

Напомним, референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию состоится 27 февраля. Есть возможность проголосовать досрочно – с 22 по 26 февраля.