Прямой эфир

На референдуме в Минске будут работать 692 избирательных участка. Уже образованы участковые комиссии

08 февраля 2022 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске сформировано 692 участковые комиссии. В их составе более 7 500 человек. Это люди разных профессий и возрастов, представители партий, организаций и объединений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На референдуме в Минске будут работать 692 избирательных участка. Уже образованы участковые комиссии-1

Продолжают работу диалоговые площадки на столичных предприятиях, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все возникшие вопросы по проекту поправок в Основной закон страны. В рамках таких встреч участники обсуждают содержание предлагаемых изменений, а также социально-правовые и политические аспекты поправок.

На референдуме в Минске будут работать 692 избирательных участка. Уже образованы участковые комиссии-4

Светлана Цыбульская, начальник отдела правовой и кадровой работы предприятия:
Изменения и дополнения направлены в первую очередь на защиту нашего белорусского народа. Каждый человек должен пойти на референдум и сделать свой правильный выбор. Важно, что осталось бесплатным наше здравоохранение. В наше время это очень важно и существенно.

Напомним, референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию состоится 27 февраля. Есть возможность проголосовать досрочно – с 22 по 26 февраля.

Как жители Минской области готовятся к референдуму и кто будет входить в состав комиссий? Читайте здесь.

# Референдум # общество # Светлана Цыбульская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это меня не устраивает». Как узнать будущее и можно ли его изменить?
08 февраля 2022 14:19

«Это меня не устраивает». Как узнать будущее и можно ли его изменить?

Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям
08 февраля 2022 14:14

Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям

Как действует любовный приворот и кто может его сделать?
08 февраля 2022 14:05

Как действует любовный приворот и кто может его сделать?