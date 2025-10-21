Прямой эфир

«Нерушимое братство – 2025» – учения миротворческих подразделений ОДКБ проводят в Таджикистане

21 октября 2025 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Миротворческие подразделения ОДКБ проводят совместные тренировки в различных форматах. Учения «Нерушимое братство – 2025» проходят в Таджикистане. Войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание составов. Отработали взаимодействие между подразделениями союзников. А также выполнили задачи на контрольно-пропускных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нерушимое братство – 2025» – учения миротворческих подразделений ОДКБ проводят в Таджикистане-2

На новом этапе бойцы из разных стран вместе сопровождали колонну с гуманитарным грузом под прикрытием боевых вертолетов. По легенде, на маршруте техника подверглась нападению террористов. Миротворцы совместными действиями успешно отразили атаку.

«Нерушимое братство – 2025» – учения миротворческих подразделений ОДКБ проводят в Таджикистане-4

Вообще, сопровождение колонны является одним из сложнейших элементов миротворчества, потому что, как правило, дороги пролегают через населенные пункты и опасные участки местности, где, вероятно, будут нападения. И поэтому здесь задача командира – вести колонну и грамотно уметь реагировать на действия, которые будут показаны противникам. Работали два вертолета. Один Ми-24, второй Ми-8. Прикрывали колонну с воздуха.

В учениях «Нерушимое братство – 2025» принимают участие миротворческие контингенты из Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Маневры призваны укрепить взаимодействие между государствами – членами ОДКБ в сфере поддержания мира и безопасности, а также повысить готовность к совместным действиям в случае возникновения угроз.

# ОДКБ # Военные учения

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: очень хорошо знаю ситуацию в Ливии, мы погружены в то, что происходит в этой стране
21 октября 2025 10:47

Лукашенко: очень хорошо знаю ситуацию в Ливии, мы погружены в то, что происходит в этой стране

Мама четырёх детей победила в конкурсе «Краса Беларуси – 2025». Ольга Горячева рассказала, как это было
21 октября 2025 09:24

Мама четырёх детей победила в конкурсе «Краса Беларуси – 2025». Ольга Горячева рассказала, как это было

«Всегда хотел большую семью». Пообщались с папой восьмерых детей
21 октября 2025 09:08

«Всегда хотел большую семью». Пообщались с папой восьмерых детей