«Нерушимое братство – 2025» – учения миротворческих подразделений ОДКБ проводят в Таджикистане

Миротворческие подразделения ОДКБ проводят совместные тренировки в различных форматах. Учения «Нерушимое братство – 2025» проходят в Таджикистане. Войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание составов. Отработали взаимодействие между подразделениями союзников. А также выполнили задачи на контрольно-пропускных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новом этапе бойцы из разных стран вместе сопровождали колонну с гуманитарным грузом под прикрытием боевых вертолетов. По легенде, на маршруте техника подверглась нападению террористов. Миротворцы совместными действиями успешно отразили атаку.

Вообще, сопровождение колонны является одним из сложнейших элементов миротворчества, потому что, как правило, дороги пролегают через населенные пункты и опасные участки местности, где, вероятно, будут нападения. И поэтому здесь задача командира – вести колонну и грамотно уметь реагировать на действия, которые будут показаны противникам. Работали два вертолета. Один Ми-24, второй Ми-8. Прикрывали колонну с воздуха.

В учениях «Нерушимое братство – 2025» принимают участие миротворческие контингенты из Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Маневры призваны укрепить взаимодействие между государствами – членами ОДКБ в сфере поддержания мира и безопасности, а также повысить готовность к совместным действиям в случае возникновения угроз.