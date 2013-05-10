На Радуницу 12 мая откроются дополнительные пункты пропуска на белорусско-украинской границе

Новости Беларуси. В Беларуси все верующие готовятся к Радунице. День поминовения усопших - во вторник 12 мая. В это время число людей, посещающих кладбище, значительно увеличивается. Чтобы навести порядок на могилах умерших родственников, многие приезжают из других городов и даже стран.

Во избежание очередей на белорусско-украинской границе откроются дополнительные пункты упрощённого пропуска. Не потребуется спецпропусков и для посещения кладбищ на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Председатель комитета «Солдатских матерей» Гомельщины на кладбище бывает гораздо чаще традиционных двух раз в год. Почти четверть века Валентина Ивановна не может смириться с трагической гибелью сына.

Валентина Леташкова, председатель Гомельского областного комитета солдатских матерей:

Какое-то такое душевное спокойствие получаю. Совсем другим человеком прихожу с кладбища.

Тысячелетняя традиция поминовения усопших - неотъемлемая часть генетического кода всего белорусского народа.

Владимир Сироткин:

Это ж не нами заведено. Веками всё от дедов и прадедов. А потом и за нами будут ухаживать.

Для того чтобы на пути исполнения законов неписанных не стали вполне реальные в праздничные дни, на границе с Украиной организованы дополнительные пункты упрощённого пропуска, расширен и временной интервал их работы.

Дмитрий Уклейко, пресс-секретарь Гомельской пограничной группы:

Необходимо при себе иметь исправные документы с отметской о регистрации в приграничном районе. Еще одной особенностью пересечения государственной границей пункта упрощенного пропуска является определенный перечень товаров, которые можно перемещать через границу в пункте упрощенного пропуска. Данный перечень товаров можно уточнить на сайте государственного пограничного комитета.

Станут доступны для посещения и кладбища на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Ежегодно их посещают тысячи человек. В этом году безпропускной режим будет организован 11,12 и 14 мая. Для посещения закрытой территории достаточно иметь при себе паспорт, зарегистрироваться на контрольно-пропускном пункте, придерживаться указанного маршрута и успеть покинуть режимную территорию до 17:00.

Александр Першко, первый заместитель начальника Администрации зон отчуждения и отселения:

Мы рекомендуем в эти дни воздержаться, прежде всего, от посещения данных мест захоронения не посещать несовершеннолетними детьми. При нахождении на кладбище не сжигать мусори воздержаться от приема пищи на необорудованных местах.

В самом же Гомеле для удобства горожан курсирует несколько дополнительных маршрутов.

Сергей Руденков, водитель Гомельского автопарка №1:

Увеличилось количество маршрутов.

Дополнительные городские маршруты будут действовать до Радуницы. А 14 мая их станет еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.